Водитель фуры задержан по подозрению в нарушении правил дорожного движения, что привело к ДТП с микроавтобусом в Петровском районе Саратовской области и гибели пяти граждан Таджикистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

Микроавтобус Volkswagen Caravelle и "Камаз" столкнулись в понедельник вечером на автодороге Р-158. ГИБДД сообщило о пяти погибших и шести пострадавших. По данным областной службы спасения, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Таджикистана. В минздраве области уточнили, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным МВД, 28-летний водитель "Камаза" не уступил дорогу ехавшему по трассе микроавтобусу.

"Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Водитель грузовика задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — сказал собеседник агентства.

Водителю фуры грозит до семи лет лишения свободы.