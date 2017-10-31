Национальный банк Таджикистана отозвал лицензии у двух микрокредитных организаций – «Дурнамои дехоти Рудаки» и «Фермер». Соответствующие решения правлением НБТ приняты 30 октября, сообщает пресс-служба регулятора.

После отзыва лицензий начался процесс ликвидации этих кредитных организаций. «Другие стороны деятельности данных организаций на основе принятых решений будут изучены сотрудниками Национального банка Таджикистана», - говорится в сообщении.

На стадии ликвидации на данный момент находятся также 24 других кредитных организаций.

Многочисленные кредитные организации за последние годы лишись своих лицензий из-за острой нехватки финансовых ресурсов.

Наряду с другими кредитными организациями были отозваны также лицензии двух банков – «Таджпромбанка» и «Фононбанка», которые на данный момент находятся на стадии ликвидации. Эти банки за последние годы систематически не смогли справляться с выполнением финансовых обязательств перед своими клиентами, в связи с чем в начале этого года потеряли право на ведение банковской деятельности.

На сегодняшний день на территории Таджикистана функционируют 17 банков, 33 микродепозитных организаций, 34 микрокредитных фондов.