Таджикский дастархан с национальными блюдами и выпечкой стали частью таджикского уголка на Международной благотворительной ярмарке, которая прошла 29 октября в Пекине, сообщается на сайте МИД РТ.

Как сообщается, ярмарка под названием «Любовь не знает границ - совместное строительство медицинской клиники в Юннане» была организована по инициативе г-жи Чиан Вей - супруги министра иностранных дел КНР г-на Ван И при содействии Департамента протокола МИД Китая.

В мероприятии приняли участие представители более 80 дипломатических представительств и международных организаций государства пребывания, каждый из которых имел собственный уголок с атрибутами культуры и искусства, а также с национальными блюдами.

Посольство Республики Таджикистан также приняло участие в упомянутой ярмарке, подготовив уголок «Таджикистан”. На суд посетителей и продажу были выставлены национальные изделия с вышивкой “сузани”, “гулдузи”, носки из шерсти “джуроб” и другие ручные работы и национальные сувениры, атлас, музыкальные инструменты, национальная женская и мужская одежда разных регионов Таджикистана.

Вырученные от продажи деньги переданы на благотворительные цели вышеупомянутой ярмарки – строительство медицинского учреждения в одном из уездов провинции Юннан КНР.