Адиба Хакимова, ученица 6 класса средней школы №1 Яванского района, и Бехзод Рахматов, ученик 7 класса средней школы №2 Спитаменского района заняли 1 место в конкурсе рисунков «Деньги для моего будущего», организованного Банком «Эсхата».

Рисунок Адибы Банк Эсхата

Их рисунки были выбраны из 40 работ, присланных на конкурс. Кроме рисунков Адибы и Бехзода еще четыре самых лучших работ заняли вторые и третьи места. Призерам конкурса были вручены банковские карты с индивидуальным дизайном – их фотографиями и с деньгами на счетах, сертификаты победителей от Банка Эсхата, подарочные наборы для рисования и учета денежных средств от имени Фонда сберегательных касс по международному сотрудничеству Германии.

По словам Адибы, «она имеет представление о безналичном платеже и сберегательных банковских продуктах, о которых слышала по телевизору или вычитала в рекламных материалах банка».

Награждение победителей Банк Эсхата

“В век развития информационных технологий, мы - юное поколение должны идти в ногу со временем, - говорит она. - Тем более, когда наш Таджикистан стоит на пути развития и процветания, и мы должны соответствовать статусу страны. Мы всегда должны быть готовы к инновациям, хорошо учиться и стремиться быть успешными».

Бехруз «в будущем хочет стать бизнесменом и строить многоэтажные дома».

Рисунок Бехруза Банк Эсхата

«Когда нам объявили о конкурсе рисунков, у меня сразу родилась идея изобразить мою мечту, - говорит он. - Я знаю, что для этого потребуется много денег, поэтому уже сейчас я начинаю копить. Деньги выдают мне родители за успешную учебу в школе. Иногда деньги на карманные расходы я тоже коплю. Теперь у меня есть банковская карта, и я могу перевести все свои сбережения на карту. А еще нам объяснили, что мы можем хранить свои деньги в банке, там их становится больше. Поэтому на своем рисунке с одной стороны я нарисовал строительство жилья, а с другой стороны банк. То есть свою мечту и то, с помощью чего я смогу ее осуществить».

Награждение победителей Банк Эсхата

Участники, которые не заняли призовые места, получили в подарок копилки – первый атрибут для накопления денег, сертификаты активного участника и такие же подарочные наборы для рисования и учета денежных средств.

Представители банка поделились важной информацией о повышении финансовой грамотности Банк Эсхата

Награждение детей проходило в торжественной обстановке в День открытых дверей банка. Все было организовано так, что в этот день дети прыгали на батутах, играли и участвовали в конкурсах и викторинах, принимали памятные подарки, а их родители получали важную для любой семьи информацию о повышении финансовой грамотности.

Родители получили необходимую информацию о рациональном использовании денежных средств, Банк Эсхата

«Мы рады, что Банк Эсхата является частью важного дела и надеемся, что данная инициатива обязательно принесет свои плоды, станет серьезным толчком для детей и их родителей в рациональном использовании денежных средств, планировании семейного бюджета, а самое главное научит их культуре сбережения» - отметили организаторы мероприятия.