Жанр: Мультфильм, приключения, комедия.

Страна: Россия

Режиссер: Васико Бедошвили, Андрей Колпин, Иван Пшонкин.

В ролях: Дмитрий Назаров, Александр Пушной, Лариса Брохман и других.

Премьера в Душанбе: 2 ноября, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Фиксики — маленькие добрые человечки, которые живут в машинах и приборах и заботятся о технике. Но люди не должны знать о фиксиках! Это БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ! Фиксики находят способ перемещаться по электрическим проводам. Теперь они смогут мгновенно починить любой прибор, где бы он ни был! И тут недоработанное изобретение попадает к озорнику Файеру. В руках маленького фиксика оно становится причиной больших проблем. Искры, взрывы, разрушения, взбесившаяся техника — город на грани катастрофы! Фиксикам почти чудом удаётся её предотвратить. Но как сохранить их БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ?!