На ядерном полигоне Пунгери в Северной Корее обрушился тоннель, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на японский канал TV Asahi и южнокорейское агентство «Ренхап».

При обрушении тоннеля, которое произошло 10 сентября, погибли около 100 человек. Во время спасательной операции произошел повторный обвал грунта, жертвами которого стали еще около 100 человек, пишет «Медуза». СМИ узнали об обрушении только на днях.

Власти КНДР о каких-либо авариях на объектах, связанных с северокорейской ядерной программой, не сообщают.

Сообщение TV Asahi также процитировало и агентство Reuters, отметив, что не может подтвердить информацию об обрушении тоннеля из других источников.

В начале сентября Северная Корея объявила о проведении первого в своей истории испытания водородной бомбы. Испытание проводилось на полигоне Пунгери. После испытания, вызвавшего землетрясение магнитудой 6,3 (по оценке Геологической службы США), западные эксперты объявили, что полигон Пунгери, скорее всего, в ближайшее время станет непригодным для дальнейших испытаний.