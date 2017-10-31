Воспитанники республиканской музыкальной школы-интерната им. Зиядулло Шахиди провели во вторник концертную программу в честь творчества известного таджикского и советского композитора Фируза Бахора.

Этот концерт прошел в рамках мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею композитора, который был приглашен правительством Таджикистана из Германии, где живет последние четверть века.

По этому поводу во вторник в музыкальную школу-интернат были приглашены Фируз Бахор, его друзья и коллеги. Детский хор исполнил недавно сочиненное композитором произведение «Меъмори Истиклол». Учащиеся исполнили на фортепиано и скрипке и другие произведения Фируза Бахора, которые он написал в разные годы своего творчества.

Композитор дал высокую оценку выступлениям юных артистов. «Я просто потрясен молодыми талантами в этой школе, - сказал он, - Это великолепные музыканты, им не надо ничего объяснять, они чувствуют, что надо играть».

Фируз Бахор также поблагодарил правительство республики, по приглашению которого он приехал на свою историческую родину.

«Хотя я живу на чужбине, вся моя музыка написана для Таджикистана, она пронизана национальным духом», - отметил в беседе композитор.

«Я верю, что еще придет время»

О творчестве композитора на творческом вечере также высказались его коллеги и друзья. «Таджикским Прокофьевым» назвал Фируза Бахора ведущий педагог музыкальной школы-интерната им. Шахиди Рауф Сангинов, указывая, что это один из талантливых композиторов нашего времени, который прославляет таджикскую музыку во всем мире.

Композитор Лола Пулатова, отмечая заслуги Фируза Бахора в мировом искусстве, отметила, что он является после Баха, одним из пяти композиторов ХХ века, сочинившим емкое и сложное в исполнении произведение – 24 прелюдии и фуги. «Это глубокое произведение высочайшего мастерства и величия, за которое в 2008 году на Международном музыкальном конкурсе имени Сергея Прокофьева Фируз Ходжиевич получил первое место», - сказала она.

Сам композитор в беседе с «АП» отметил, что он обратился к столь сложным жанрам и формам, как прелюдии и фуги, потому что хотел показать, что наряду с германской или американской музыкой есть также классическая музыка с таджикской интонацией». «Может наша таджикская публика пока не воспринимает такую музыку, но я верю, что для этого еще придет время», - оптимистически настроен Бахор.

Между тем, композитор сожалеет, что давно не может найти дирижера и исполнителя на таджикском языке для своей оперы «Омар Хайям».

В рамках юбилея Фируз Бахор уже принял участие на закрытии республиканского Фестиваля талантливых детей и юношества «Сапеда», конкурсах “Юный художник” и “Юный исполнитель”. 1 ноября запланированы встречи композитора со студентами Таджикской национальной консерватории имени Талабшо Сатторова и в Союзе композиторов Таджикистана.

ДОСЬЕ «АП»:

Фируз Бахор (Фируз Хаджиевич Ахмедов) - таджикский и советский композитор, родился 19 ноября 1942 года в Душанбе в семье оперных певцов. Член Союза композиторов СССР (с 1971) и Союза кинематографистов СССР (с 1976г). Секретарь Союза композиторов Таджикистана (с 1976). Заслуженный работник культуры Таджикской ССР (1990). Лауреат премии Ленинского комсомола Таджикистана (1977). Окончил Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных в Москве, Ташкентскую государственную консерваторию. С 1994 года проживает в ФРГ.

Автор симфоний, симфонической поэмы «Мараканда», камерно-инструментальных сочинений; им написаны прелюдии и фуги для фортепиано, кантаты, песни. Автор музыки к драматическим спектаклям, художественным и документальным фильмам.