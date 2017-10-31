В настоящее время в Таджикистане осуществляется Программа реформ правительства и Национального банка РТ, поддерживаемая финансовым кредитом Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере 40 млн долларов США. Власти Таджикистана запросили еще 20 млн долларов, но Совет фонда даже не стал обсуждать этот вопрос.

Программа, реализуемая в Таджикистане, сконцентрирована на мерах, нацеленных на повышение устойчивости экономики к внешним шокам через совершенствование режима валютного курса в сторону повышения его гибкости и реализацию осмотрительной денежно-кредитной и бюджетной политики, а также осуществления структурных реформ в бюджетном, банковском и энергетическом секторах республики.

Кредитное соглашение по этому проекту было одобрено Советом ЕФСР для выделения двумя равными траншами, и первый транш в размере 20 млн долларов США был выделен в августе 2016 года после подтверждения выполнения властями РТ двух отлагательных условий: устранение множественности обменных курсов и перевод условия по анализу эффективности налоговых и таможенных льгот из статуса индикативного показателя в контрольный показатель.

В конце 2016 года власти Таджикистана обратились с просьбой о дополнении Программы третьим траншем в размере 20 млн долларов США при условии усиления Матрицы мер экономической политики реформами энергетического сектора, сообщил «АП» в кулуарах конференции «Евразийская интеграция» Евразийского банка развития Алишер Мирзоев, директор проектной группы по финансовым кредитам ЕАБР.

По его словам, вопрос на рассмотрение Совета Фонда не выносился в силу «отсутствия прогресса по анализу эффективности налоговых и таможенных льгот, возобновления множественности обменных курсов, имевшей место в марте-мае 2017 года, и наличия непогашенной задолженности перед ЕАБР со стороны юридического лица».

Он отметил, что решениями Совета Фонда период доступности средств финансового кредита трижды продлевался для того, чтобы предоставить властям РТ дополнительное время для выполнения условий Программы и погашения задолженности.

При этом, в последнем решении СФ о продлении периода доступности кредита до 15 ноября 2017 года было зафиксировано, что если до указанного срока не будут проработаны механизмы по минимизации рисков возобновления множественности обменных курсов и не будет урегулирован вопрос по задолженности, период доступности кредита больше продлеваться не будет.

Между тем, выделение второго транша также не гарантировано. Как заявил сегодня председатель правления Евразийского банка развития Дмитрий Панкин, выделения второго транша финансового кредита со стороны Евразийского Фонда стабилизации и развития Таджикистану пока под вопросом.

«Пока у нас есть некоторые замечания, касающиеся условий предоставления очередных траншей кредита: это решение проблемы множественности валютных курсов в Таджикистане и прозрачности всех таможенных и налоговых льгот. Эти вопросы сейчас обсуждаются», - заявил он.

Алишер Мирзоев также сообщил «АП», что кроме сотрудничества в рамках финансового кредита, в июне 2017 года Совет ЕФСР одобрил заключение по предварительной заявке РТ на предоставление инвестиционного кредита для финансирования проекта «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1».

Общая стоимость проекта за счёт всех источников финансирования, включая Всемирный банк и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, составляет 350 млн долларов США, из которых 40 млн долларов США предполагается профинансировать за счёт кредита ЕФСР. Получателем средств Фонда выступит Министерства финансов страны.

Планируется, что средства инвестиционного кредита ЕФСР будут направлены на приобретение шести однофазных автотрансформаторов взамен выработавших срок службы и находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии трансформаторов, установленных на подстанции ГЭС.

Напомним, сегодня в Москве открылась XII международная конференция «Евразийская интеграция». Организатором конференции выступает Евразийский банк развития (ЕАБР).

Евразийский банк развития является управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР, ранее — Антикризисный фонд ЕврАзЭС).

ЕФСР — региональный финансовый механизм объемом 8,5 млрд долларов США, который в 2009 году учредили Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Миссия ЕФСР заключается в содействии государствам-участникам в обеспечении долгосрочной экономической и финансовой стабильности и развитии экономической интеграции между ними.

Все кредиты ЕФСР предоставляются на возвратной и платной основе. Кредиты выдаются только в долларах США или евро.