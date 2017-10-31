В свои 6 месяцев Юсуф выглядит как новорожденный

Таджикские кардиохирурги провели первую в республике операцию на сердце ребенку, который весил всего три килограмма. Операция уникальна для Таджикистана тем, что делали ее под аппаратом искусственного кровообращения. Операцию провел детский кардиохирург Икром Болтабаев.

6-месячный Юсуф Хидирзода родился весом в 3,4 кг. Но в шесть месяцев он весил еще меньше, потеряв к моменту операции 400 граммов.

Как рассказала «АП» мама маленького Юсуфа, Миджгона Ильбегиева, диагноз - порок сердца - ее сыну поставили не сразу. И даже когда стало известно, что мальчику требуется срочная операция, провести ее ребенку с таким весом в Таджикистане казалось нереально, пока Миджгона не обратилась в отделение детской кардиохирургии Городской клинической больницы №5 (Медгородок).

Операцию Юсуфу провел заведующий отделением Икром Болтабаев. Сейчас малыша уже перевели из реанимации в обычную палату, он идет на поправку. Юсуф стал первым ребенком в Таджикистане, вес которого составлял всего 3 килограмма и которого оперировали под аппаратом искусственного кровообращения.

Asia-Plus Икром Болтабаев, заведующий отделением детской кардиохирургии Городской клинической больницы №5

В течение четырех часов, именно столько времени шла операция, функции сердца и легких выполнял АИК. Вся операция проводилась на «сухом» сердце, когда легкие и сердце пациента полностью опустошены от крови.

По словам Икрома Болтабаева, операция под аппаратом искусственного кровообращения есть риски, связанный с дисбалансом организма, что очень тяжело переносит детский организм.

«Но сейчас с улучшением материально-технической базы, повышения навыков самих специалистов, операции такого рода в Таджикистане уже не редкость. Единственно, что мы ранее не делали – это операции детям с таким маленьким весом под АИК», - отметил кардиохирург.

Хотя сам Болтабаев уже оперировал даже трехдневного ребенка весом в 2,5 кг. Операцию. Делали в Душанбе. Малышу был вшит кардиостимулятор, прибор, предназначенный для воздействия на ритм сердца.

«У новорожденного была врождённая блокада сердца. Вместо 120 ударов в минуту, ритм сердца у него был 40 ударов в минуту», - отметил кардиохирург.

По словам Болтабаева, сегодня в Таджикистане, возможно, проводить любые кардиохирургические операции, вплоть до трансплантации сердца. Но все операции на сердце дорогостоящие.

Согласно статистическим данным Ассоциации кардиологов США, в развитых странах из 100 тыс. детей 2 процента рождаются с пороком сердца. В развивающих странах, таких как Таджикистан, количество новорожденных с пороком сердца в разы больше, до 10 процентов на 100 тыс. рожденных. Жизнь 80 процентов таких детей можно сохранить.