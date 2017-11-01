Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибудет завтра, 2 ноября, в Душанбе с двухдневным официальным визитом.

Как сообщили «АП» в департаменте информации МИД Таджикистана, утром 2 ноября во «Дворце наций» состоится встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с туркменским лидером в формате «тет-а-тет». После запланированы переговоры делегаций двух стран в расширенном составе при участии глав Таджикистана и Туркменистана.

Ожидается, что по итогам переговоров состоится подписание ряд двухсторонних документов о дальнейшем сотрудничестве, а представителям СМИ будет зачитано совместное коммюнике.

Во второй половине дня 2 ноября Бердымухамедов возложит цветы у Комплекса национального единства и возрождения Таджикистана.

По данным источника, в рамках визита президента Туркменистана сегодня, 1 ноября в Национальной библиотеке состоится форум деловых кругов двух стран.

Договорно-правовая база таджикско-туркменских отношений состоит из более 50 документов, которые регулируют двустороннее сотрудничество в политической, экономической, культурно-гуманитарной, инвестиционной, налоговой и таможенной сферах.

Торговый оборот между двумя странами в 2016 году составил около 95 миллионов долларов. В рамках торгово-экономического сотрудничества Таджикистан закупает у Туркменистана нефтепродукты, рафинированное хлопковое масло. В свою очередь, Туркменистан импортирует из Таджикистана товары народного потребления, алюминий и изделия из него, сельскохозяйственную продукцию.