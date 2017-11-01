Официальный курс таджикской валюты (сомони) по отношению к американскому доллару за девять месяцев этого года снизился на 11,7%, сообщает пресс-служба Национального банка Таджикистана.

«Несмотря на то, что некоторые экономисты прогнозировали рост до 15 сомони, курс национальной валюты за один доллар США составил 8,8 сомони», - отмечают с удовлетворением в регуляторе.

В сообщении говорится, что «НБТ в целях стабилизации ситуации внутреннего валютного рынка и снижения курсового давления в этом периоде предпринял комплекс мер в денежно-кредитной политике».

В частности произведено «непосредственное валютное вмешательство» (интервенция) на валютном рынке. Однако в регуляторе не уточняют, сколько валюты пришлось «выбросить» на внутренний рынок, чтобы удерживать курс сомони к доллару в пределах запланированного уровня. Отметим, что в госбюджете на 2017 год курс таджикской валюты к доллару указан на уровне 9,16 сомони.

«Осуществление принятых мер позволило в разы снизить существовавшую значительную курсовую разницу, а купли-продажи наличной валюты вернуть из неофициального рынка в официальный рынок. Наряду с этим, было удержано повышение курс наличного доллара и увеличение разницы между официальным курсом и обменным курсом», - подчеркивается в сообщении.

В начале года официальный курс одного доллара составлял 7,87 сомони. За весь 2016 год курс национальной валюты к американскому доллару снизился на 10,8%.

В конце 2015 года в Таджикистане были закрыты все пункты обмена валюты. Все валютные операции с тех пор проводятся исключительно в банках.