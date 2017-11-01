Глава Афганистана Ашраф Гани намерен в ближайшее время посетить Узбекистан для подписания ряда меморандумов о сотрудничестве, сообщает Радио Озоди со ссылкой на афганские СМИ.

Одной из главных тем для обсуждения станет сотрудничество в сфере железнодорожных сообщений. Речь будет идти о запуске железнодорожной линии из Мазари-Шарифа в провинции Балх через четыре провинции Афганистана в Герат. Узбекистан может стать частью этой линии.

Узбекистан заинтересован в реализации данного проекта, отмечает издание Talonews со ссылкой на администрацию железнодорожного департамента Афганистана.

Заместитель главы железнодорожной администрации Афганистана Абдул Бари Седдики отметил, что реализация проекта позволит Узбекистану получить прямой доступ к портам Ирана.

Проект позволит увеличить торговлю между Узбекистаном, Афганистаном, Кыргызстаном, Ираном и Китаем. Еще одна линия будет построена из Мазари-Шарифа в Кундуз, отмечает издание.