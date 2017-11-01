Представители Духовного управления мусульман Узбекистана (ДУМУ) заявили, что в ближайшее время азан в мечетях Ташкента снова зазвучит через громкоговорители. Этот вопрос обсуждали имам-хатибы ДУМУ на прошлой неделе, и единогласно поддержали предложение о необходимости громкого звучания азана, сообщает агентство «Фергана».

По словам заместителя председателя ДУМУ, шейха Абдулазиза Мансура, ранее управление обращалось к президенту Шавкату Мирзиёеву с просьбой разрешить имамам произносить азан через громкоговорители, узбекским женщинам — носить мусульманские платки, а также ввести в школах Узбекистана уроки «религиоведения», передает «Озодлик» (узбекская служба Радио «Свобода»). Мансур отметил, что обращение ДУМУ «находится в администрации главы государства».

На собрании ДУМУ было приведено множество аргументов в пользу чтения азана с использованием звукоусилителей. «Даже в Москве произносят азан через громкоговорители. Всем известно, что никаких нареканий у населения не вызывает громкий звон колоколов в христианских церквях, которые звучат ранним утром или поздним вечером, в частности в Ташкенте. Если в наших богоугодных заведениях будут во всеуслышание звучать азаны, то будет нам божья благодать. Тогда люди хоть будут слышать божьи заповеди», - цитирует Azon.uz одного из участников религиозного заседания.

Собрание имам-хатибов широко обсуждается в узбекском сегменте соцсетей. Информацию о нем, размещенную на странице Azon.uz в Фейсбуке, за короткий срок перепостили сотни пользователей и перепечатали практически все узбекоязычные сайты республики. Причем среди комментариев пользователей нет ни одного против возвращения громкоговорителей в мечети.

«Люди не были бы так счастливы даже от факта падения или роста доллара, как от этой новости. Пожалуйста, сделайте так, чтобы установленные в мечетях звуковые усилители были настолько мощными, чтобы весь мир дрожал и сотрясался. Пусть азан открывает сердца людей, призывает к вере, и тогда настанет благодатный мир», - пишет один из пользователей. Другие комментаторы считают, что такую практику нужно вернуть в мечети по всей республике, отмечая, что от азана «только польза».

«Фергана» напоминает, что во времена правления Ислама Каримова, в целях контроля над религиозной сферой были введены ряд негласных ограничений для верующих и духовенства (запрет на ношение бороды для мужчин и мусульманской одежды для женщин, запрет молиться на рабочем месте). В том числе неоднократно в разные годы власти неофициально запрещали использовать звукоусилители в узбекистанских мечетях во время публичных призывов к молитве. Формальной причиной назывались якобы мешающие людям спать громкие звуки. Кстати, такие же причины запрета называют власти Таджикистана, с недавних пор здесь запретили азан через громкоговорители. Также есть негласный запрет на ношение женщинами мусульманских платков и ограничения в размерах бороды для мужчин.