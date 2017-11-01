Вопросы сотрудничества Таджикистана и России в вопросах безопасности обсуждены сегодня в Душанбе в рамках визита Секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

С Патрушевым сегодня встретился президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Как сообщает пресс-служба президента, на встрече Эмомали Рахмон выразил удовлетворенность развитием партнерских, стратегических взаимоотношений между Таджикистаном и Россией.

Глава государства напомнил о неизменно-стабильной позиции Таджикистана по вопросам укрепления сотрудничества в сфере безопасности наравне с другими важными факторами развития двусторонних отношений. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.

Было отмечено, что для борьбы с угрозами современного мира, решения вопросов региональной безопасности, укрепления оборонных мощностей на границах РТ в связи с существующими угрозами со стороны Афганистана необходимо проработать совместные меры. В этой связи также была подчеркнута важность развития сотрудничества Совбезов двух стран.

Эмомали Рахмон и Николай Патрушев также обсудили другие вопросы взаимодействия и развития военного и военно-технического сотрудничества, укрепления оборонных мощностей Вооруженных Сил и Пограничных Войск Таджикистана.

Сразу после встречи с президентом в Душанбе началось совместное совещание экспертов аппаратов Советов безопасности Таджикистана и России.

НИАТ Ховар

Как сообщает ТАСС, Николай Патрушев обсудил с секретарем Совбеза Таджикистана Абдурахимом Каххаровым противодействие вербовке граждан двух стран в ряды международных террористических организаций.

«На встрече Патрушева и Каххарова в Душанбе рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия по противодействию терроризму и экстремизму, в том числе по предотвращению вовлечения граждан Таджикистана и России в вооруженные конфликты на стороне международных террористических организаций», - говорится в сообщении Совбеза РФ.

Отдельное внимание было уделено актуальности борьбы с наркотрафиком, как с одним из основных источников финансирования криминальных структур, в том числе и террористических организаций. «Затронуты вопросы военно-технического сотрудничества, а также рассмотрены вызовы и угрозы безопасности в целом в Центральной Азии», - добавили в пресс-службе СБ РФ.

В консультациях приняли участие сотрудники аппаратов советов безопасности, представители правоохранительных органов, военных ведомств и спецслужб двух государств.

«Эксперты отметили тесные контакты между спецслужбами России и Таджикистана в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, позволяющие осуществлять эффективное взаимодействие и достигать конкретных результатов, - подчеркнули в Совбезе РФ. - Учитывая постоянно совершенствующуюся тактику действий террористов и экстремистов, признано целесообразным дальнейшее расширение российско-таджикистанского сотрудничества, как в двустороннем формате, так и в рамках СНГ, ШОС и ОДКБ».