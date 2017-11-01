Политическую ситуацию в Таджикистане и на пространстве Евросоюза планируется обсудить 2 ноября в Душанбе.

В работе предстоящего шестого заседания Европейского парламента в Душанбе примет участие делегация Европарламента, а также представители таджикского парламента.

Также участники мероприятия рассмотрят вопросы, связанные безопасностью, борьбой с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. Особое внимание будет уделено ситуации в Афганистане, сообщил «АП» пресс-секретарь нижней палаты парламента РТ Мухаммадато Султонов.

Кроме того, будут затронуты вопросы экологической политики и управления водными ресурсами, экономической и социальной ситуации, инвестиционного климата и развития предпринимательства.

Планируется также обсудить вопросы с правами человека и верховенства закона в Таджикистане с акцентом на расширение прав и возможностей гражданского общества.