The 6th Session of the EU – Tajikistan Parliamentary Cooperation Committee will take place in Dushanbe on November 2.
Следствие по беспорядкам на Хованском кладбище завершено
В Таджикистане определили экстремистски настроенные регионы
Новости Радио «Озоди»: Сегодня в Таджикистане и мире (1.11.2017)
Зачем Путин приехал в Иран
«Истиклол» оштрафован на 21 тысячу долларов из-за поведения болельщиков
Гигантская экзопланета озадачила астрономов своим существованием
Назарбаев присудил премию королю Иордании