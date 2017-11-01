Специалист Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана определил регионы, чьи жители наиболее подвержены экстремистским настроениям.

Об этом Мулломухтор Муллоев, специалист Управления анализа и прогнозирования внутренней политики Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана написал в статье, опубликованной на сайте организации, пишет Centre1.com.

По данным Муллоева, в последние два года количество таджикской молодежи, присоединившейся к исламским военизированным группировкам, сокращается, но все более активизируется подпольное движение «Салафия».

Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода летом нынешнего года сообщил, что порядка 1500 граждан страны воюют в рядах террористических и экстремистских группировок за пределами страны.

Север, юг, запад, восток…

Муллоев на основе полученных данных попытался создать своеобразную карту экстремистски настроенных регионов Таджикистана.

Близкими к таджикской столице потенциально опасными названы районы Рудаки, Вахдат и Нурабад, последний в годы гражданской войны в Таджикистане (1992–1997) считался чуть ли не столицей таджикской исламской оппозиции.

На севере Таджикистана, в Согдийской области, такими районами признаны города Худжанд, Исфара, Канибадам, Истаравшан, Пенджикент, а также районы Спитамен, Джаббор Расулов, Ашт, Бободжон Гафуров и Мастчох.

А на юге Таджикистана, в Хатлонской области, таковыми регионами объявлены города Куляб и районы Шахритус, Кабадиян, Бохтар, Джаллолиддин Балхи, Фархор и Восеъ.

На Памире самым экстремистски настроенным районом признан Ванджский район, особенно селения, расположенные в местечке Язгулом.

Трудовая миграция – рассадник экстремизма

Автор считает, что процесс трудовой миграции стал причиной распространения экстремистских взглядов среди жителей регионов, которые ранее не считались опасными для общественного спокойствия.

Таковым Муллоев считает Айнинский район, молодежь которого в последнее время все чаще вовлекается в ряды «Исламского государства» и подпольного движения «Салафия».

При этом эксперт полагает, что экстремистские настроения среди молодежи отмечаются практически во всех регионах Таджикистана, но больше всего это происходит в тех регионах, где проживают национальные меньшинства.

Автор в качестве довода приводит данные исследования, проведенные Институтом Геллапа еще в 2011 году, когда 85% населения Таджикистана заявили, что считают ислам главным фактором в своей жизни. В России этот показатель был равен 34%, в Казахстане – 43%, а в Узбекистане – 51%.

Мулломухтор Муллоев далее пишет, что, несмотря на принимаемые меры властей в вопросе предотвращения распространения экстремистских настроений, ощущается нехватка профессионалов и специалистов – педагогов и психологов.

Ключевые недостатки

По данным автора статьи, сейчас в республике имеются ключевые проблемы в области предотвращения экстремизма и терроризма, которые требуют скорейшего своего решения.

Таковыми проблемами он считает:

«Первое, подражание чуждой культуре и инертность среди жителей, в частности среди духовенства. Решение этой проблемы считается путем достижения общей цели.

Во-вторых, в эпоху информации и глобализации необходимо вооружиться совершенно иными современными методами в воспитании подрастающего поколения…

В-третьих, для искоренения признаков экстремизма необходимо прежде всего подумать о предотвращении «утечки мозгов», так как решение перебраться в другую страну уже является признаком протеста. А продолжение «утечки мозгов» в ближайшее время приведет нашу страну к «кадровому кризису».