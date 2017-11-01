Пять захоронений выдающихся деятелей Таджикистана, которые убрали из городского парка им. Айни, появились на кладбище в Лучобе. Могилы Бободжона Гафурова мы там не обнаружили.

О том, что прах выдающихся деятелей Таджикистана, которые были захоронены в городском парке им. С. Айни, переносят на кладбище в Лучоб, стало известно в середине октября.

В парке были захоронены писатель Садриддин Айни, герой Таджикистана Бободжон Гафуров, руководитель страны 70-80-х годов прошлого века Джаббор Расулов, народный поэт Таджикистана Боки Рахимзаде, академик Мухаммад Осими. У мавзолея своего отца также похоронены сын Садриддина Айни – Камол и его супруга профессор Мукаддима Ашрафи. Сообщалось, что кроме могилы Садриддина Айни все остальные захоронения будут перенесены на кладбище в Лучоб.

Ответственные официальные лица отказывались комментировать факт перезахоронения, однако родственники Джаббора Расулова были возмущены фактом его тайного перезахоронения и выражали намерения подать на мэрию Душанбе в суд.

Сейчас пять захоронений - Джаббора Расулова, Боки Рахимзаде, Мухаммада Осими, Камола Айни и Мукаддимы Ашрафи уже находятся в центре кладбища в Лучобе. Могилы Бободжона Гафурова среди них нет.