В Координационной службе Совета командующих пограничными войсками оценивают складывающуюся на границах в Центральной Азии ситуацию как крайне сложную, сообщает Sputnik Таджикистан.

Увеличение концентрации боевиков на таджикско-афганской границе непосредственно связано с развитием ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, где большинство территории переходит под контроль правительственных войск, заявил председатель Координационной службы Совета командующих пограничными войсками (СКПВ) СНГ генерал-полковник Александр Манилов.

"Выдавливают этих боевиков, кто там остался. Много выходцев из стран Содружества, они сегодня переместились в ряд стран, в том числе в Афганистан", — сказал Манилов.

Манилов возглавил делегацию СКПВ на пятой научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), которая открылась в среду в Ташкенте.

По его словам, ситуация на границах в Центральной Азии была одной из главных тем в ходе очередного заседания СКПВ СНГ в Баку 19 октября.

"Мы оцениваем обстановку, складывающуюся непосредственно на этом направлении региона Центральной Азии, как крайне сложную, напряженную", — сообщил Манилов.

Ранее сообщалось, что по подсчетам экспертов Soufan Center, на стороне радикальных исламистов сражаются около девяти тысяч выходцев из стран бывшего СССР. Из этого числа около трех с половиной тысяч россиян, более тысячи граждан Таджикистана, свыше полутора тысяч узбеков и выходцев из других стран.

Экспертная группа проанализировала количество "рекрутов" в армии террористической группировки. По данным Soufan Center, около трети иностранных бойцов ИГИЛ уже вернулись в свои страны после серии поражений группировки в Ираке и Ливии. В скором времени возможно возвращение и других боевиков.

Заявлял о количестве боевиков из постсоветских стран и президент России Владимир Путин. В феврале он отмечал, что в свои страны вернулись уже около 10% наемников. Сегодня число вернувшихся может быть и большим.

После публикации доклада данные прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что методология подсчета и конкретные цифры выглядят сомнительными.