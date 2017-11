Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана допрашивают проживающих в Ташкенте родителей Сайфуллы Саипова, совершившего 31 октября наезд на велосипедистов и пешеходов в Нью-Йорке. Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 1 ноября в своем соболезновании, направленном президенту США Дональду Трампу заявил о готовности узбекской стороны «задействовать все силы и средства» для оказания содействия в расследовании данного террористического акта, сообщает Радио Озоди.

1 ноября сотрудник правоохранительных органов Узбекистана, говоривший с «Озодликом» на условиях анонимности, сообщил о том, что в Ташкенте следователи допрашивают родителей и 17-летнюю сестру Сайфуллы Саипова.

Как стало известно нашему радио со слов источников внутри Узбекистана, родители и младшая сестра Саипова проживают в Учтепинском районе Ташкента.

В разговоре с репортером «Озодлика» соседи родителей Сайфуллы рассказали о том, что семья Саиповых не религиозная и живет за счет торговли.

По словам источников нашего радио, до переезда в США в 2010 году Сайфулло Саипов вместе с родителями и тремя сестрами жил в махалле «Белтепа» в Шайхантахурском районе узбекской столицы. В 2011 году семья Саиповых продала свой дом в махалле «Белтепа» и переехала жить в одну из махаллей в Учтепинском районе Ташкента. По словам соседей этой семьи, 52-летний отец Сайфуллы Хабибулло Саипов и его 50-летняя мать Мукаддас Саипова занимаются торговлей - продают одежду на столичном рынке «Бектупи».

Дом, в котором живут родители Саипова Фото Радио Озоди

«Саиповы – среднестатистическая семья. Они не такие уж и религиозные, пятикратный намаз не совершают. Но эта семья живет в достатке, у них есть автомобиль марки «Джентра» (Gentra), они в хороших отношениях с соседями в махалле. Их старшая дочь вышла замуж и живет в махалле «Хувайдо», младшая – живет вместе с родителями, учится в колледже», – сказал репортеру «Озодлика» один из соседей семьи Саиповых.

По его словам, мать Сайфулло Саипова, Мукаддас Саипова, с декабря 2016 года по февраль 2017 года жила в США. Соседи говорят, что женщина поехала в Америку, чтобы навестить новорожденного внука.

Репортеру «Озодлика» не удалось связаться по телефону с родителями Сайфулло.

Напомним, что 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов подозревается в совершении теракта на Манхэттене.

Американская пресса обнародовала некоторые данные относительно личности Саипова.

В частности, авторитетное издание The New York Times написало о том, что Саипов и ранее попадал в поле зрение правоохранительных органов США. Согласно изданию, полиция собирала о нем информацию в рамках определенного следствия. Однако что именно интересовала правоохранительных органов, неизвестно.

Американская пресса пишет о том, что Сайфулло (Хабибиллаевич) Саипов родился в 1988 году в Узбекистане, в США он приехал в 2010 году и проживал в городе Тампа штата Флорида. Согласно изданию The New York Times, за семь лет жизни в США Саипов успел пожить в нескольких штатах. Вначале он работал водителем грузовика в штате Флорида. После он занялся собственным бизнесом, открыл две фирмы – Sayf Motors Inc. в 2011 году и Bright Auto LLC в 2013 году.

Как написал на своей странице в Facebook'е представитель независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, Сайфулло Саипов тесно общался с узбеками из кыргызского города Ош.

Проживающий в США узбекский эмигрант Кобилжон Маткаримов рассказал корреспонденту The New York Times о том, что Саипов был «доволен своей жизнью в США» и говорил, что «чувствует себя счастливым в этой стране».

«Он не был похож на террориста. Был доволен своей жизнью. Возможно, я не так уж хорошо знал его», – сказал изданию NYT узбекский эмигрант.

Последние годы Сайфулло Саипов жил в городе Патерсон в штате Нью-Джерси. На протяжении шести месяцев он работал таксистом в компании Uber (американская компания по онлайн-вызову такси). Американская пресса также обнародовала информацию о личной жизни Саипова.

Как сообщил Reuters, у Саипова есть жена. Их брак был заключен 12 апреля 2013 года в штате Огайо. ​Жену зовут Нозима Одилова. Она младше своего супруга на шесть лет. При регистрации брака они сообщили соответствующим органам, что родились в городе Ташкенте. Супруги воспитывали двоих детей.

Как пишет Reuters, Сайфулла Саипов не имел проблем с законом, если не учитывать то, что был дважды оштрафован за нарушение правил дорожного движения.

Полиция проводит обыски в доме Саипова в Патерсоне.