Вопросы подготовки к официальному визиту президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова в Таджикистан обсудили накануне в Душанбе министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов и заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.
Как сообщает департамент информации МИД республики, главы внешнеполитических ведомств двух стран, помимо вопросов, касающихся первого официального визита президента Туркменистана в Таджикистан, также обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений по всем направлениям.
В частности, были обсуждены важные вопросы регионального и мирового значения.
Как сообщалось ранее, сегодня, 2 ноября в Душанбе с официальным визитом пребывает президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.
В начале во «Дворце наций» состоится встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с туркменским лидером в формате «тет-а-тет». После запланированы переговоры делегаций двух стран в расширенном составе при участии глав Таджикистана и Туркменистана.
Ожидается, что по итогам переговоров состоится подписание ряд двухсторонних документов о дальнейшем сотрудничестве, а представителям СМИ будет зачитано совместное коммюнике.
Во второй половине дня сегодня Бердымухамедов возложит цветы у Комплекса национального единства и возрождения Таджикистана.