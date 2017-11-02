С. Аслов и Р. Мередов

Вопросы подготовки к официальному визиту президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова в Таджикистан обсудили накануне в Душанбе министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов и заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Как сообщает департамент информации МИД республики, главы внешнеполитических ведомств двух стран, помимо вопросов, касающихся первого официального визита президента Туркменистана в Таджикистан, также обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений по всем направлениям.

В частности, были обсуждены важные вопросы регионального и мирового значения.

Как сообщалось ранее, сегодня, 2 ноября в Душанбе с официальным визитом пребывает президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.

В начале во «Дворце наций» состоится встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с туркменским лидером в формате «тет-а-тет». После запланированы переговоры делегаций двух стран в расширенном составе при участии глав Таджикистана и Туркменистана.

Ожидается, что по итогам переговоров состоится подписание ряд двухсторонних документов о дальнейшем сотрудничестве, а представителям СМИ будет зачитано совместное коммюнике.

Во второй половине дня сегодня Бердымухамедов возложит цветы у Комплекса национального единства и возрождения Таджикистана.