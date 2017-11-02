В Согде задержан мужчина, пожелавший бесплатно пройти медобследование, представившись заместителем начальника Антикоррупции области.

Как сообщает Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана, с соответствующим заявлением по данному факту в агентство обратился представитель ООО «Диамед» в Согдийской области.

По данным представителя, в диагностический центр общества в Худжанде обратился Шарипов Рахим Мухаммадович. «Он заявил, что является заместителем руководителя Управления Агентства по госфинконторолю и борьбе с коррупцией РТ в Согдийской области и потребовал проводить его медобследование бесплатно, - сказал представитель. - В противном случае, угрожал тем, что используя свои полномочия, создаст проблемы в нашей деятельности».

В агентстве отметили, что в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий псевдоантикоррупционер был задержан в здании диагностического центра и доставлен в Управление Агентства.

«Во время следствия Шарипов предложил сотруднику Агентства взятку в размере 1358 сомони, который он имел при себе, чтобы тот завершил следствие в его пользу», - сообщили в агентстве.

В связи с вышеизложенными фактами в отношении Рахима Шарипова открыто уголовное дело по статьям 320 ч 1 и 247 ч. 1 УК РТ.