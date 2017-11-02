Соответствующее постановление подписал мэр города Душанбе Рустами Эмомали. Как сообщает пресс-служба мэрии, проведение скачек приурочено к 23-летию Дня Конституции РТ.

Согласно документу, мэр города постановил провести открытые соревнования по конным скачкам в государственном комплексе «Наврузгох» 5 ноября 2017 года в 15.00. По данным источника, главному городскому финуправлению необходимо изыскать из свободных средств городского бюджета и выделить на проведение мероприятия 48 тыс. 700 сомони.

В пресс-службе отметили, что данные скачки проводятся с целью развития и пропаганды спорта, здорового образа жизни, обеспечения возможностей для развлечения и отдыха жителей столицы, пропаганды и агитации скачек в республике.

Соответствующим структурам городского хукумата вменено утвердить план проведения мероприятий, состав членов оргкомитета, организовать культурную программу с привлечением артистов и мастеров искусства в месте проведения соревнований. Кроме этого управлениям внутренних дел, госбезопасности, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического контроля с целью обеспечения общественного порядка, безопасности граждан, скорой медицинской помощи, пожарной безопасности также необходимо рассмотреть и принять необходимые меры.

Ожидается, что для участия в скачках будут приглашены и привлечены лучшие наездники и лучшие кони конных заводов республики.