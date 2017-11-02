Авиаперевозчик «Ямал» лишился допусков на регулярные рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе и Худжанд, а также в Ош, Бишкек, Прагу и Астану. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы Росавиации.

Причина отзыва допусков — «невыполнение полетов в течение сезона расписания ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта), следующего за сезоном, в котором был выдан допуск».

Полеты из Жуковского в Таджикистан стали причиной крупного конфликта авиавластей двух стран осенью 2016 года: Душанбе отказался согласовать полеты российских авиакомпаний из Жуковского, ссылаясь на то, что аэропорт относится к Москве, хотя, по мнению Минтранса РФ, он относился к Московской области и был региональным. После нескольких раундов переговоров, стороны договорились, что таджикская Somon Air возобновит полеты в российские регионы, а «Уральские авиалинии» смогут летать из Жуковского. Вопрос о полетах «Ямала» был урегулирован в мае.

Авиакомпания «Ямал» получила разрешение на выполнение рейсов в Душанбе и Худжанд с 1 июля этого года. Переговоры по предоставлению авиакомпании «Ямал» право на выполнение этих рейсов продолжались между авиационными властями Таджикистана и России в течение полугода.

Еще в январе стороны договорились, что с началом летнего сезона (26 марта) «Ямал» получит разрешение на полеты в Таджикистан. Россия тогда сняла ранее введенные ограничения по отношению к таджикской авиакомпании «Сомон Эйр».

Однако с наступлением летнего сезона Минтранс Таджикистана передумал, и предложил «Ямалу» летать в Куляб и Курган-Тюбе, вместо столицы. Российскую авиакомпанию это предложение не устроило.

Тогда таджикская сторона согласилась на осуществление полетов «Ямал» в Душанбе и Худжанд по два раза в неделю. Но и это не устроило российскую сторону, которая добивалась практически ежедневных рейсов «Ямала» и «Уральских авиалиний» в Душанбе и Худжанд. Россия снова ввела ограничения на полеты «Сомон Эйр» в Москву. Они длились месяц.

В мае они были сняты: Таджикистан дал добро «Ямалу» на полеты в страну в том объеме, на котором настаивал российский авиаперевозчик. Однако авиакомпания к полетам так и не приступила.

Вслед за урегулированием вопроса тогда российская авиакомпания отложила до октября полеты, которые ранее были запланированы с середины сентября, из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Таджикистан и Кыргызстан.

В Министерстве транспорта РТ «АП» сообщили, что российская авиакомпания уведомила авиавласти республики, что приступит к полетам с октября, после того, как завершится летний сезон полетов. Заместитель коммерческого директора авиакомпании Илья Лебедев тогда сообщил СМИ, что компания долгое время после получения разрешения на полеты не могла открыть продажу билетов из-за длительного процесса согласования рейсов. Тогда же он сообщил, что «Ямал» будет выполнять по три рейса в неделю в Худжанд, Душанбе, Бишкек и Ош из подмосковного «Жуковского».

Но из-за постоянных отсрочек и «невыполнение полетов в течение сезона расписания ИАТА» авиакомпания теперь лишилась допуска летать в Душанбе и Худжанд.