Согдийский областной суд, рассмотрев в кассационном порядке уголовное дело в отношении 21-летнего жителя села Ворух Исфаринского района Таджикистана Сафрониддина Шомуродова, оставил без изменения вынесенный Худжандским городским судом приговор - 14 лет лишения свободы с отбыванием срока наказания в исправительной колонии строгого режима.

Он признан виновным в участии в преступном сообществе, публичных призывах к осуществлению экстремисткой деятельности с использованием СМИ, участии в экстремистском сообществе и наемничестве.

По словам председателя Худжандского городского суда Мавджуды Шарифзода, Сафрониддин Шомуродов в сентябре 2016 года, будучи мигрантом, находясь в городе Новосибирске, через соцсети познакомился с членом террористической группировки «Джамаат Ансоруллох» Салохиддином. Позже тот отправил парню через приложение WhatsApp агитационные видеоролики - послания, призывающие граждан присоединиться к вооруженным бандформированиям, участвовать в боевых действиях, происходящих в Сирии. В свою очередь, Сафрониддин перенаправил эти послания трем своим односельчанам.

В ноябре 2016 года Салохиддин пригласил своего нового эмиссара в город Стамбул. Здесь он познакомился еще с одним активным членом группировки «Джамаат Ансоруллох» Абурахобом.

Сразу по возвращении в Москву, еще в аэропорту, Сафрониддин был задержан и через два дня – 18 марта 2017 года - экстрадирован в Душанбе.

«Мы надеялись, что его освободят»

Во время судебного разбирательства Сафрониддин признался, что имел связи с Салохиддином и Абурахобом. Последние намеревались отправить его в Сирию, чтобы он присоединился к ИГ, но парень решил посоветоваться с родителями, и те были категорически против, просили любым способом вырваться из этого круга и вернуться в Таджикистан. Сафрониддин осознал свою ошибку и решил вернуться на родину. Он опровергал выдвинутые в его адрес обвинения: в причастности к экстремистским группировкам, в членстве в запрещенных партиях и организациях, в том числе в «Джамаат Ансоруллох», в распространении аудиовизуальных материалов экстремистского характера. Просил суд оправдать его и освободить от наказания.

По официальным данным, в настоящее время более 1500 граждан Таджикистана находятся в зонах боевых действий так называемого «Исламского государства». За последние четыре года там погибло более 300 граждан Таджикистана. Более 60 человек добровольно вернулись домой. Большинство из них были завербованы на территории Российской Федерации. В настоящее время более одного миллиона взрослого населения республики находится в трудовой миграции.

По мнению адвоката Сафрониддина, Тахмины Раджабовой, решение суда в отношении 21-летнего парня является слишком суровым.

- Находясь еще в Турции, он уже осознал, что путь, выбранный им, неверен, и стремился вернуться на родину, - говорит она. - Билет домой купил ему его дядя по материнской линии. Если бы он был эмиссаром организации «Джамаат Ансоруллох», то, несомненно, билет купили бы ее руководители. Исходя из его молодости, чистосердечного раскаяния, а также недостаточности представленных доказательств, мы намерены подать иск в вышестоящие судебные органы, вплоть до Верховного суда, - говорит Раджабова. - Надеемся на гуманность нашей судебной системы.

Бахром Шомуродов. Фото из семейного архива

Бахром Шомуродов, отец Сафрониддина, говорит, что у сына среднее образование. Парень, по его словам, никогда не интересовался религиозными вопросами, так как и сам отец не читает намаз.

В России он работал простым разнорабочим.

- Первый раз из миграции вернулся на родину через 1,5-2 года. Спустя два месяца опять поехал туда, но на сей раз заблудился и попал в руки вербовщиков. Когда он находился в Турции, мы сразу подали заявление в правоохранительные органы, просили вернуть его на родину, - говорит отец. – Но сын сам искренне покаялся, и мы надеялись, что если он вернется добровольно, то по закону его освободят от наказания, - сетует Бахром Шомуродов. - Более того, в суде многие эпизоды не подтвердились.

Бесправный и необразованный мигрант – находка для вербовщика

- История Сафрониддина для трудовых мигрантов, работающих в России, обычная, большинство попавших в Сирию или Ирак граждан Таджикистана и других стран Центральной Азии проделывали примерно одинаковый путь: поиск работы, неудачи, мечеть, намаз и вербовка, - говорит эксперт по вопросам безопасности Неъматулло Мирсаидов. - Далее путь из российского города лежит в Турцию, которая в последние годы стала своего рода перевалочной базой для отправки человеческих ресурсов - боевиков, тыловиков, жен и вообще сторонников нового государственного образования - на территорию Ирака и Сирии. Если проанализировать эти истории, то видно, что здесь имеет место торговля людьми, ставшая довольно доходным бизнесом. Есть жертвы, есть исполнители, то есть вербовщики, есть силы, финансирующие это движение.

Вообще, отмечает эксперт, трудовые мигранты – это категория, которая из-за своего бесправного положения считается наиболее уязвимой в странах, где активно действует сеть транснациональной преступности, к ним сейчас причислены и страны ЦА.

За девять месяцев 2017 года в Согде был освобожден от ответственности лишь один человек, пытавшийся выехать на войну в Сирию, - житель Аштского района области. В 2016 году их было пятеро, сообщил «АП» прокурор области Хабибулло Вохидов.

- Вербовка бесправного и необразованного трудового мигранта (иногда и соотечественника) не составляет труда. Несмотря на то, что против Сафрониддина применены несколько статей УК РТ, представить трудно, что 21-летний юноша мог осознанно встать на путь организации преступной группировки. Он скорее исполнитель с низким уровнем правового и религиозного образования, легко попавший в сети транснациональной преступности, - считает Мирсаидов.

По его словам, если из завербованных среди трудовых мигрантов исключить небольшой процент идейных сторонников «Исламского государства», наличие которых не подлежит сомнению, то большинство - это обманутые люди. Кто-то, не находя длительное время работу, попал в долговую кабалу и вынужден отработать, кто просто попал в криминальную среду, либо в качестве жертвы, либо в качестве агента, то есть вербовщика.

- Что же делать, чтобы оградить молодежь от влияния экстремистской идеологии?

- Нужна планомерная и постоянная работа с родителями, чтобы они не выпускали из поля зрения своих детей. Одними репрессивными мерами изменить ситуацию не представляется возможным. Может, осознав именно эту истину, власти Таджикистана приняли Национальную стратегию противодействия экстремизму и терроризму на 2016–2020 годы, обязавшую все министерства и ведомства иметь четкие планы координации действий. И проводимая сегодня работа в рамках стратегии дает эффект. Однако силовые структуры на местах то ли не поняли суть стратегии, то ли не могут иначе работать, продолжают все же наказание ставить на первый план.