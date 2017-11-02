Таджикистан и Туркменистан для развития двусторонней торговли планируют продвигать реализацию транспортных проектов. Об этом сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон 2 ноября в Душанбе по итогам переговоров с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В частности, главы двух стран высказались о необходимости налаживания регулярного авиасообщения между двумя странами.

«Мы отметили важность поиска новых форм продвижения наших торгово-экономических связей», - сообщил Эмомали Рахмон на встрече с представителями прессы.

Он отметил наличие благоприятных условий для дальнейшего наращивания сотрудничества в сферах торговли, транспорта, промышленности, энергетики и сельского хозяйства.

«Как перспективные направления были обозначены продолжение работы по диверсификации структуры двустороннего товарооборота и стимулированию деловых связей между субъектами хозяйствования, открытие в столицах двух стран торговых домов», - сказал Эмомали Рахмон.

По его словам, на переговорах была подчеркнута важность дальнейшего сотрудничества в сфере рационального использования водно-энергетических ресурсов.

Также стороны высказались «за развитие связей в культурно-гуманитарной сфере как фактора укрепления дружбы и взаимопонимания между народами двух стран».

Кроме того, обсуждены вопросы совершенствования сотрудничества в сферах науки, культуры, образования и спорта.

Также главы двух стран обменялись мнениями о ситуации в регионе. «Мы обсудили волнующую нас проблематику международной и региональной повестки дня», - отметил Эмомали Рахмон.

По его словам, обе стороны едины в том, что полная стабилизация и социально-экономическое восстановление соседнего Афганистана имеют ключевое значение для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

«При обсуждении международных вопросов мы также говорили о необходимости наращивания совместных усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими формами транснациональной организованной преступности», - сказал глава Таджикистана.

«В целом, - добавил он, - мы вполне удовлетворены итогами сегодняшних переговоров. Они подтверждают решимость сторон использовать имеющийся потенциал для вывода наших отношений на более высокий качественный уровень».