Майкл Фэллон уведомил письмом Терезу Мэй, что решил покинуть пост главы Минобороны Великобритании. Свое решение он объяснил своим «неподобающим поведением» в прошлом, пишет РБК.

«В последние дни появилось несколько обвинений в адрес парламентариев, в том числе касающихся и моего поведения в прошлом. Многие из них были ложными, но я согласен с тем, что в прошлом я вел себя ниже того уровня, который требуется для Вооруженных сил страны, которые я имею честь представлять», — говорится в письме, сообщает Би-би-си.

«Я размышлял над своим положением, и теперь я ухожу в отставку с должности министра обороны», — написал Фэллон.

В ответном письме Фэллону Мэй заявила, что ценит серьезный подход, с которым тот подошел к сложившейся ситуации, и поблагодарила его за исполнение своих обязанностей на посту главы Минобороны.

О каком конкретно поступке идет речь, в заявлении Фэллона не уточняется. Ранее на этой неделе он приносил извинения за инцидент, имевший место 15 лет назад, замечает The Guardian.

В частности, извинения Фэллона последовали после того, как британская журналистка Джулиа Хартли-Брюер рассказала, как тот положил ей руку на колено.

Были ли какие-то другие инциденты, которые могли повлиять на решение Фэллона об отставке, неясно, добавляет издание.

Майкл Фэллон занял пост министра обороны Великобритании в 2014 году еще при премьерстве Дэвида Кэмерона. Возглавившая в 2016 году кабинет министров Тереза Мэй оставила Фэллона во главе Минобороны.