Доходную часть Госбюджета Таджикистана за счет таможенных платежей за первые три квартала этого года не удалось выполнить на 6,5 процентов. За счет же налоговых поступлений бюджет страны перевыполнен на 2,2 процента. Об этом сообщил глава комитета по экономике, бюджету, финансам и налогам нижней палаты парламента РТ Шариф Рахимзода 2 ноября в Душанбе в ходе шестого заседания Парламентского комитета по сотрудничеству между Евросоюзом и Таджикистаном.

«В этом году, финансовым органам страны удалось обеспечить выполнение доходной части бюджета на 100,3 процентов. При этом, доходная часть бюджета за счет налоговых поступлений выполнена на 102,2 %, а за счет таможенных платежей на 93,5 %. Не поступившаяся сумма таможенных платежей составила 212 млн. сомони (примерно 24 милл.долларов)», - сказал он.

Рахимзода отметил, что, «как и в прошлом году, правительство принимало меры по экономному использованию бюджетных средств и сократило некоторые расходы за исключением расходов на социальные нужды населения».

Ранее руководство Таможенной службы заявило, что план по сбору таможенных платежей не выполняется в связи с падением объема импорта товаров.

Согласно данным таможенного ведомства, импорт продукции за девять месяцев этого года произведен на сумму 1 миллиард 967 миллионов долларов. Это на 11,5 процентов ($255 млн) меньше объема января-сентября 2016 года.

Также в таможенники ссылаются на ряд других факторов, которые оказывают негативное влияние на выполнение плана таможенных платежей.

Это, в частности, сокращение объема товаров, выпуск которых уже налажен в самой республике (цемент, ковры, стройматериалы, сельхозпродукция, мука и так далее).

Также к таким негативным факторам в Таможенной службе причисляют контрабандную поставку товаров на территорию Таджикистана из соседнего Кыргызстана, трудности, связанные с доставкой товаров по территории Афганистана из-за неспокойной обстановки в этой стране, а также тяжелые транзитные тарифы (особенно посредством железной дороги) в Узбекистане.

Кроме того, по словам руководства Таможенной службы, на недобор таможенных платежей влияет также сокращение объема денежных переводов от трудовых мигрантов, вследствие чего снижается платежеспособность населения республики.

Отметим, что план по сбору таможенных платежей не выполняется третий год подряд. По итогам прошлого года таможенникам не удалось выполнить план на 11,8% (на $404 млн).

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus