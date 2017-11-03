11 ноября в здании Российско-Таджикского (славянского) университета пройдет бизнес-форум G5. Пять спикеров, успешных предпринимателей из Таджикистана расскажут о нелёгком пути к победе, поделятся актуальными знаниями и советами, вдохновят вас на новые цели и на их достижение.

Первый спикер на бизнес-форуме – генеральный директор медиа-группы ASIA-Plus, успешный предприниматель и владелец ресторана «Public Pub» Махсуд Пулатов. На форуме он выступит с такой важной темой для всех стартаперов и бизнесменов, как «Выбор ниши».

Забронировать билеты можно на сайте http://g5.startup.tj, либо по телефонам: +992 900 33 55 55; +992 987 88 55 55