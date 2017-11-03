Министерство образования и науки Таджикистана подтвердило факт драки между учителем и учеником, которая произошла в душанбинской школе №75. Как утверждается в заявлении министерства, стороны извинились перед друг другом, и конфликт на этом был исчерпан.

19 октября в интернете было размещено видео драки между учителем и учеником, которая произошла в школе №75 города Душанбе. Министерство образования и науки Таджикистана прокомментировало и осудило данный инцидент. Полный текст заявления министерства был размещен на сайте госагентства «Ховар».

В заявлении говорится, что после публикации видео столичное Управления образования изучило ситуацию и выяснило, что конфликт произошел в мае 2017 года.

«Учитель дежурил в коридоре, ученик 11 «Б» класса Сайдали Асоев, выходя из класса, умышленно ударил учителя по плечу. Не попросив прощения, ученик вошел в класс, следом за ним в класс вошёл учитель и спросил, почему он так поступил. Ученик начал оскорблять учителя, говоря: «Иди, занимайся своим делом», при этом используя мат. Ученик продолжал издеваться над учителем, что рассмешило остальных учеников. Услышав оскорбления в свой адрес при учениках, при этом от ученика, которому преподавал, его поведение разозлило учителя. Будучи в состоянии сильного огорчения, он бросил стол в сторону Асоева. Сайдали Асоев, которому не было причинено никакого вреда, набросился на учителя, избивая его, сбил с ног. Учитель попытался встать, но ученик, нанося удары, не давал ему возможности встать. Подоспевшие другие ученики препятствовали продолжению драки», - говорится в заявлении.

По данным министерства, после этого случая родителей ученика пригласили в школу. Написав объяснительную, ученик попросил прощения у учителя. Учитель в свою очередь принес свои извинения родителям ученика.

«Ученик данного класса Мухаммад Хасанов тайно снимал происходящее на камеру телефона. По окончании школы он вместе с родителями отправился в миграцию в Россию. По истечении 6 месяцев после произошедшего, будучи на территории Российской Федерации, он опубликовал это видео, что вызывало бурю негодования у пользователей соцсетей», - сообщает министерство.

Учителю за правонарушения в ходе исполнения должностных обязанностей был объявлен выговор. Сейчас, по данным министерства, он является аспирантом, у него почти 6-летний педагогический стаж работы.

«Подобные случаи происходят и в зарубежных странах, но для таджиков издревле приемлемы принципы проявления уважения к учителю. Подобный поступок говорит о низком уровне знаний и воспитания отдельного ученика», - говорится в заявлении Минобрнауки.