Один из ведущих словарей английского языка британский Collins English Dictionary объявил в четверг словосочетание 2017 года, им стало выражение "фейковые новости" (англ.: fake news), сообщает РБК.

«Несмотря на то, что их высмеивает лидер свободного мира и они обвиняются во влиянии на выборы, «фейковые новости» сегодня становятся настоящими новостями — они стали словом 2017 года по версии Collins», — говорится на сайте словаря.

Частота использования этого словосочетания с 2016 года возросла на 365%, говорится в сообщении. Словарь дает следующее определение «фейковых новостей»: «Ложная, часто сенсационная информация, распространяемая под видом новостного сообщения».

К объявлению слова года составители словаря подготовили ролик, пародирующий новостную передачу на телевидении. «Эксперты полагают, что все последствия изменения климата сойдут на нет в течение пяти лет», — говорит ведущий. «Эксперты заявили, что Атлантический океан влажнее на 75%, чем должен быть», — читает он еще один заголовок. Ведущие потом отказываются читать в эфире такие сообщения. «Народ ожидает, что я говорю о реальных фактах, и я не могу сказать, что сендвичи устроили забастовку», — говорит женщина.

Понятие fake news активно использует президент США Дональд Трамп, часто критиковавший СМИ за распространение недостоверных новостей. В частности, фейком хозяин Белого дома назвал сообщение о том, что он собирается увеличить ядерный арсенал Соединенных Штатов в десять раз. Так же Трамп отзывался о сообщениях прессы, в которых упоминался его «сговор с Россией». В феврале этого года он и вовсе назвал телеканалы CNN, NBC, CBS, ABC, а также газету The New York Times «врагами американского народа», а не своими личными.

Другими претендентами на звание слова года стали unicorn («единорог»; помимо мифических животных так называют новые стартапы, которые оцениваются более чем в $1 млрд), echo chamber («эхо-камера», ситуация, при которой окружающие разделяют мнение другого человека только потому, что об этом мнении узнают только те, кто придерживается аналогичных взглядов), gig economy («экономика краткосрочных контрактов», когда на рынке мало постоянно занятых, а работу выполняют фрилансеры) и cuffing season («сезон наручников», считается, что осенью и зимой одинокие люди более склонны к поиску устойчивых, долгосрочных отношений).

В прошлом году словарь признал словом года Brexit, которым обозначается процесс выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Словарь публикуется издательством HarperCollins, первая редакция вышла в 1979 году. До этого компания издавала другие словари.