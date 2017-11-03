Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов приглашен на Стамбульский процесс своими азербайджанским и афганским коллегами. Конференция «Сердце Азии» так называемого Стамбульского процесса состоится 1 декабря в городе Баку.

Как сообщает департамент информации МИД РТ, 2 ноября первый замглавы таджикского внешнеполитического ведомства Нозомиддин Зохиди принял посла Азербайджана в республике Аббасали Гасанова и временного поверенного Афганистана в РТ Сайида Маъсума Бадахша.

Состоялся обмен мнениями о двустороннем и многостороннем сотрудничестве в рамках региональных и международных организаций, в том числе в формате «Стамбульский процесс-Сердце Азии».

Низомиддину Зохиди было вручено совместное приглашение глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Афганистана на имя Сироджиддина Аслова для участия в работе конференции министров иностранных дел стран участниц «Стамбульский процесс-Сердце Азии», которая состоится 1 декабря 2017 года в Баку.

Конференции «Сердце Азии» проводятся ежегодно и также носят название «Стамбульский процесс». Первая конференция в этом формате состоялась в ноябре 2011 года в Стамбуле.

Целью «Стамбульского процесса», который объединяет стран-соседей Афганистана (как непосредственно граничащие страны, так и крупных региональных игроков), является стабилизация ситуации в Афганистане через развитие практического взаимодействия с этой страной.