О том, что представителей ЛГБТ-сообщества таджикские милиционеры ставят на учет, местные журналисты на прошлой неделе узнали из ведомственного журнала Генеральной прокуратуры «Конуният» (№1, 2017).
Но, как выяснилось, ставят на учет гомосексуалов давно, заступаться за них толком никто не может, а попасть в этот список для них – значит дополнить свою и без того тяжелую жизнь серьезными проблемами.
О том, что в Таджикистане представителей ЛГБТ-сообщества ставят на учет, местные журналисты узнали из статьи министра внутренних дел Рамазона Рахимзода, которая была опубликована в ведомственном журнале Генеральной прокуратуры «Конуният» («Законность», №1, 2017).
В большом отчетном материале таджикским гомосексуалам министр уделил всего одно предложение: «В 2016 году были созданы рабочие группы для выявления молодежи, примкнувшей к уязвимым группам населения – гомосексуалистам, лесбиянкам, бисексуалам и транссексуалам; в результате двухстороннего сотрудничества (имеется в виду сотрудничество между МВД и Генпрокуратурой. – Прим.ред.) были выявлены 367 граждан Таджикистана, относящихся к этим группам, из них – 319 гомосексуалистов и 48 лесбиянок, все эти лица поставлены на специальный оперативный учет». (Редакционный перевод.)
На этом предложении местные и зарубежные журналисты построили информационные сообщения и передали их на своих информационных сайтах. Это было 18 октября. В этот же день правозащитная организация Human Rights First (HRF) выступила с официальным заявлением на имя госсекретаря США Рекса Тиллерсона, в котором отметила, что постановкой на учёт представителей сексуальных меньшинств продолжается «вызывающая беспокойство модель преследования ЛГБТ-сообществ, аналогичная той, что существовала в бывшем Советском Союзе». И попросила Госдепартамент США «заявить во всеуслышание и со всей очевидностью, что он не намерен мириться с нападениями на представителей ЛГБТ в Таджикистане».
Позже представитель Генпрокуратуры заверил «АП» в том, что «постановка на оперативный учет не ущемляет их права. Их имена не будут разглашены. Их ставят на учет только потому, что они входят в группу риска и могут стать разносчиками венерических заболеваний». В МВД эти сообщения оставили без комментариев.
Этот учет ведется давно
На самом деле информация о том, что представителей ЛГБТ-сообщества ставят в нашей стране на учет, далеко не новость. В своих отчетных заявлениях МВД Таджикистана не раз отмечало этот факт. Более того, в этот раз министр ограничился отдельным упоминанием о представителях ЛГБТ-сообщества; в прошлые годы их ставили в один ряд, например, с субъектами таких административных правонарушений, как проституция. Тогда, как ни в административном кодексе, ни тем более в Уголовном (статья за мужеложство была исключена из УК РТ в 1998 году, а наказания за гомосексуальные связи среди женщин и вовсе никогда не было) ответственность за принадлежность к ЛГБТ-сообществу в нашей стране не предусмотрена.
Судите сами, вот данные, озвученные на пресс-конференции МВД Таджикистана по итогам первого полугодия 2014 года: «По направлению с аморальными преступлениями, проституцией и сводничеством за этот период было раскрыто 593 преступления, 1777 (несовершеннолетние - 30) проституток, 2502 - сводничество и содержание притона, 259 человек - гомосексуализм и лесбиянство <….> они поставлены на отдельный учет министерства».
О том, что создание этого реестра не новость, на правах анонимности говорят и сами геи.
- Такие облавы начались давно, но пик активности милиционеров пришелся примерно на 2015 год, - рассказал в интервью «АП» один из местных представителей ЛГБТ-сообщества. – Работают правоохранители по наводке, забирают в отдел, ставят на учет, угрожают тем, что раскроют твой статус в обществе, шантажируют, прессингуют. Многие геи после таких встреч вынуждены работать на милиционеров, т.е. сдавать им имена других гомосексуалов.
После того как в Таджикистане начались облавы на геев, некоторые из них были вынуждены уехать из страны, опасаясь за свою безопасность, потому что в случае, если милиционеры раскроют статус представителя ЛГБТ, то им самим больше ничего и не надо делать – общество все решит само. Ты почти со стопроцентной вероятностью лишишься работы, от тебя отвернутся родственники и друзья, ты станешь настоящим изгоем.
Борьба с распространением гомосексуальности
О том, что между таджикскими представителями ЛГБТ-сообщества и таджикскими милиционерами сложились непростые отношения, говорится и в отчете неправительственной организации «Международное партнерство по правам человека» (МППЧ , International Partnership for Human Rights). Отчет называется «ЛГБТ в Таджикистане: избиения, насилие и вымогательство со стороны сотрудников милиции», и он проиллюстрирован десятками историй гомосексуалов, которые пострадали от действий правоохранительных органов, и рассказами о том, насколько опасно быть геем в Таджикистане. Этот 65-страничный документ был опубликован в июле 2017 года, но исследования представители НПО проводили в республике в прошлом году.
Так, в отчете отмечается, что в ходе поездки в Таджикистан исследователям довелось услышать утверждения активистов НПО о том, что «сотрудникам органов МВД, занимающихся преступлениями против общественного порядка и нравственности, были даны негласные инструкции по проведению профилактической работы, направленной на борьбу с «распространением гомосексуализма».
Судя по данным, представленным в отчете, эта борьба ведется своеобразным способом.
«Давление сотрудников милиции на ЛГБТ-сообщество достигло своего пика во время рейдов, проведенных в 2014 году, однако сообщения о случаях давления регулярно поступали и в дальнейшем, - говорится в отчете. – МППЧ и местные НПО зафиксировали десятки достоверных случаев запугивания, физического и сексуального насилия, а также произвольного задержания ЛГБТ-лиц со стороны сотрудников милиции. МППЧ стало также известно о многочисленных случаях использования уязвимого положения ЛГБТ, обусловленного доминированием гомофобных и трансфобных настроений в таджикском обществе. Сотрудники милиции угрожали раскрыть информацию о сексуальной ориентации или гендерной идентичности ЛГБТ-лиц их семьям, соседям или работодателям и вымогали у них деньги в обмен на сохранение тайны».
По словам нашего респондента, как правило, представители ЛГБТ сообщества вынуждены скрывать свою ориентацию, придерживаясь принятых в обществе правил.
- Геи в Таджикистане стараются не выделяться среди других: они женятся, у них рождаются дети, они примерные семьянины, каждый день ходят на работу, нередко занимают серьезные должности, но при этом продолжают тайком встречаться с мужчинами.
Куда идти за помощью?
Правозащитник и представитель ЛГБТ-сообщества из Таджикистана Ислом Ализода, который был вынужден уехать за пределы республики, говорит, что те гомосексуалы, которые не могут позволить себе вести двойную жизнь, вынуждены покидать страну.
- Далеко не каждый гей согласен всю жизнь обманывать свою будущую жену, своих будущих детей и родственников, - говорит он. – Но общество и особенно семья требует быть таким, как все. Если ты не соглашаешься на обман, у тебя два выхода: быть здесь объектом для постоянных унижений, рисковать своей безопасностью или уезжать из страны.
При этом, по его словам, далеко не все представители ЛГБТ-сообщества грезят о том, чтобы уехать на Запад, где они могут чувствовать себя в безопасности.
- Как правило, когда в Таджикистане поднимается тема ЛГБТ, всем кажется, что мы только и мечтаем уехать в качестве беженцев, но это не так! Быть беженцем, даже в самой развитой стране, – это очень тяжело, и мало кто решается на такой шаг, - рассказывает он.
Ализода объясняет, что добиться справедливости в республике представители ЛГБТ-сообщества даже не пытаются.
- Открытых организаций, которые занимались бы проблемами ЛГБТ, в Таджикистане не существует, - говорит он. – Есть организации, которые работают с уязвимыми группами населения, начиная от пенсионеров и заканчивая бездомными, и в этот большой компонент они включают и представителей ЛГБТ. Например, я знал три такие организации, но я не уверен в том, что они не контактируют с правоохранительными органами. Нет такой уверенности и у других, поэтому за помощью к ним люди стараются не обращаться из-за страха перед милицией. Ну а мысль идти за помощью к самим милиционерам, думаю, ни у одного таджикского гея не возникнет даже в самом страшном сне.
А как же ВИЧ/СПИД?
По словам наших респондентов, когда милиционеры задерживают представителей ЛГБТ-сообщества в Таджикистане, они действительно ссылаются на то, что гомосексуалы входят в группу риска заражения венерическими заболеваниями, в том числе и ВИЧ/СПИД. Это мнение поддерживается и во многих других странах мира. Например, до 2015 года в США в течение 33 лет для гомосексуалов действовал пожизненный запрет на донорство крови, мотивированный риском передачи ВИЧ-инфекции. Два года назад этот запрет частично отменили.
В Таджикистане данных о том, какое количество инфицированных ВИЧ/СПИД приходится на сексуальные меньшинства, в открытом доступе нет. В Республиканском центре по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД такую информацию пообещали предоставить только по письменному запросу. Что мы и сделаем в ближайшем будущем.
С тем, что ЛГБТ входят в группу риска, Ализода тоже согласен. Но он отмечает, что существование специального учета, наоборот, усугубляет ситуацию, потому что люди боятся обращаться к медикам, в центры ВИЧ/СПИД, а также в другие организации, которые занимаются этими проблемами, опасаясь раскрытия статуса.
- В нашей стране сексуальная ориентация по закону не может стать причиной преследования, - говорит Ализода. – Поэтому под борьбой с распространением заболеваний правоохранительные органы часто скрывают совсем другое – нарушение прав граждан. И это прикрытие они применяют только для внешнего мира, потому что внутри страны их действия в отношении ЛГБТ большая часть общества негласно поддерживает. Потому что многие люди в нашей стране до сих пор думают, что геи – преступники, что геями не рождаются, а становятся, что геи – исключительно западное явление и уж точно они не имеют таких же человеческих прав, как и остальные члены общества.
Авторизуйтесь, пожалуйста
FFP_171 час назад
Ой, а мы с другом хотели в америку((((( мора ича харчи меган.....
alijon843 часа назад
Равноправие полов, геев рекламировать.
Таджик3 часа назад
Уважаемая редакция, пожалуйста, не агитируйте данную тему. Это не постановка вопроса, а агитация голубых. Такого явления не должно быть в ТАДЖИКИСТАНЕ. Они такими не рождаются, они становятся такими. Эти ваши материалы могут послужить этому. Пожалуйста, не обращайте внимание на эту тему, на такого рода проекты, гранты... Это серьезная проблема, которая если развивается то многие другие проблемы рождаются на этой основе. Они конкретно голубые, извращенцы... Не надо называть их разными другими "культурными" терминами...
Алиф3 часа назад
Штирлиц увидел голубые ели и споминил про родину. Голубые про том не только ели, но и они еше пили.
Тимур 4 часа назад
Только одно раздражает, что пиндосы суют свой нос во внутренние дела нашей Республики! МВД РТ виднее, кого ставить на учёт, а кого нет!
Душанбе5 часов назад
A+, хотелось бы узнать почему такое внимание к голубым, кто лоббирует гей-культуру в Таджикистане через вас? Почему, вы не пишите о детях у нас которые не имеют доступа к образованию, мед. помощи итд? Думаю, голубые не проблема номер 1 в Таджикистане! А голубые надеюсь сами уедут из страны, чем меньше их тем лучше!
НПО, которые якобы провели исследование у нас, это конечно же все ФЕЙК, они ради грантов и пиара готовы на все, это просто не серьезно проводить исследование не на фактах а домыслах.
Хуршед5 часов назад
Добрый день, редакция
Прошу не распространят новости данной тематики.
Мы мусульмане и думаю это тема не подлежит дискуссии.
Это болезнь и иразвращение.
Спасибо за понимание
ShaITan6 часов назад
Ostavte ikh v pokoe
mr. ShaITan4 часа назад
тфу на вас мрские извращенцы. вон из таджикистана вам тут не место.
S.S ShaITan4 часа назад
Твой ник "ShaITan" и это не зря ты выбрал наверное у тебя и мысли тоже как у дьявола. Нашептываешь эти людям что бы они грешили и дальше. Все религии мира против этих гомосексуалистов и лесби и тдп. А ты тут такое говоришь. Хотят быть такими, пусть уезжают к себе подобны . Таким людям овладевает джины и шайтаны. Их можно лечить Молитвами. Возможно сами этого не желают. А так в обществе не должно быть таких людей тем более в стране где 90;% мусульман. Пусть они так и до конца будут в тени у нас в стране, молю Всевышнего об этом . Все мы свободные люди. Если этим гг разрешить грешить открыто то как мы через 5-6 лет будем объяснять своим детям кто они, когда эти ггг будут по улицам нашего прекрасного города ходить свободно рука в об руку .(Сам Всевышний их не ненавидит и проклинает. !!!!!!!!!!!!!