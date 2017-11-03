О том, что представителей ЛГБТ-сообщества таджикские милиционеры ставят на учет, местные журналисты на прошлой неделе узнали из ведомственного журнала Генеральной прокуратуры «Конуният» (№1, 2017).

Но, как выяснилось, ставят на учет гомосексуалов давно, заступаться за них толком никто не может, а попасть в этот список для них – значит дополнить свою и без того тяжелую жизнь серьезными проблемами.

О том, что в Таджикистане представителей ЛГБТ-сообщества ставят на учет, местные журналисты узнали из статьи министра внутренних дел Рамазона Рахимзода, которая была опубликована в ведомственном журнале Генеральной прокуратуры «Конуният» («Законность», №1, 2017).

В большом отчетном материале таджикским гомосексуалам министр уделил всего одно предложение: «В 2016 году были созданы рабочие группы для выявления молодежи, примкнувшей к уязвимым группам населения – гомосексуалистам, лесбиянкам, бисексуалам и транссексуалам; в результате двухстороннего сотрудничества (имеется в виду сотрудничество между МВД и Генпрокуратурой. – Прим.ред.) были выявлены 367 граждан Таджикистана, относящихся к этим группам, из них – 319 гомосексуалистов и 48 лесбиянок, все эти лица поставлены на специальный оперативный учет». (Редакционный перевод.)

На этом предложении местные и зарубежные журналисты построили информационные сообщения и передали их на своих информационных сайтах. Это было 18 октября. В этот же день правозащитная организация Human Rights First (HRF) выступила с официальным заявлением на имя госсекретаря США Рекса Тиллерсона, в котором отметила, что постановкой на учёт представителей сексуальных меньшинств продолжается «вызывающая беспокойство модель преследования ЛГБТ-сообществ, аналогичная той, что существовала в бывшем Советском Союзе». И попросила Госдепартамент США «заявить во всеуслышание и со всей очевидностью, что он не намерен мириться с нападениями на представителей ЛГБТ в Таджикистане».

Позже представитель Генпрокуратуры заверил «АП» в том, что «постановка на оперативный учет не ущемляет их права. Их имена не будут разглашены. Их ставят на учет только потому, что они входят в группу риска и могут стать разносчиками венерических заболеваний». В МВД эти сообщения оставили без комментариев.

Этот учет ведется давно

На самом деле информация о том, что представителей ЛГБТ-сообщества ставят в нашей стране на учет, далеко не новость. В своих отчетных заявлениях МВД Таджикистана не раз отмечало этот факт. Более того, в этот раз министр ограничился отдельным упоминанием о представителях ЛГБТ-сообщества; в прошлые годы их ставили в один ряд, например, с субъектами таких административных правонарушений, как проституция. Тогда, как ни в административном кодексе, ни тем более в Уголовном (статья за мужеложство была исключена из УК РТ в 1998 году, а наказания за гомосексуальные связи среди женщин и вовсе никогда не было) ответственность за принадлежность к ЛГБТ-сообществу в нашей стране не предусмотрена.

Судите сами, вот данные, озвученные на пресс-конференции МВД Таджикистана по итогам первого полугодия 2014 года: «По направлению с аморальными преступлениями, проституцией и сводничеством за этот период было раскрыто 593 преступления, 1777 (несовершеннолетние - 30) проституток, 2502 - сводничество и содержание притона, 259 человек - гомосексуализм и лесбиянство <….> они поставлены на отдельный учет министерства».

О том, что создание этого реестра не новость, на правах анонимности говорят и сами геи.

- Такие облавы начались давно, но пик активности милиционеров пришелся примерно на 2015 год, - рассказал в интервью «АП» один из местных представителей ЛГБТ-сообщества. – Работают правоохранители по наводке, забирают в отдел, ставят на учет, угрожают тем, что раскроют твой статус в обществе, шантажируют, прессингуют. Многие геи после таких встреч вынуждены работать на милиционеров, т.е. сдавать им имена других гомосексуалов.

После того как в Таджикистане начались облавы на геев, некоторые из них были вынуждены уехать из страны, опасаясь за свою безопасность, потому что в случае, если милиционеры раскроют статус представителя ЛГБТ, то им самим больше ничего и не надо делать – общество все решит само. Ты почти со стопроцентной вероятностью лишишься работы, от тебя отвернутся родственники и друзья, ты станешь настоящим изгоем.

Борьба с распространением гомосексуальности

О том, что между таджикскими представителями ЛГБТ-сообщества и таджикскими милиционерами сложились непростые отношения, говорится и в отчете неправительственной организации «Международное партнерство по правам человека» (МППЧ , International Partnership for Human Rights). Отчет называется «ЛГБТ в Таджикистане: избиения, насилие и вымогательство со стороны сотрудников милиции», и он проиллюстрирован десятками историй гомосексуалов, которые пострадали от действий правоохранительных органов, и рассказами о том, насколько опасно быть геем в Таджикистане. Этот 65-страничный документ был опубликован в июле 2017 года, но исследования представители НПО проводили в республике в прошлом году.

Так, в отчете отмечается, что в ходе поездки в Таджикистан исследователям довелось услышать утверждения активистов НПО о том, что «сотрудникам органов МВД, занимающихся преступлениями против общественного порядка и нравственности, были даны негласные инструкции по проведению профилактической работы, направленной на борьбу с «распространением гомосексуализма».

По итогам первого полугодия 2014 года 259 гомосексуалистов и лесбиянок поставлены на отдельный учет МВД.

Судя по данным, представленным в отчете, эта борьба ведется своеобразным способом.

«Давление сотрудников милиции на ЛГБТ-сообщество достигло своего пика во время рейдов, проведенных в 2014 году, однако сообщения о случаях давления регулярно поступали и в дальнейшем, - говорится в отчете. – МППЧ и местные НПО зафиксировали десятки достоверных случаев запугивания, физического и сексуального насилия, а также произвольного задержания ЛГБТ-лиц со стороны сотрудников милиции. МППЧ стало также известно о многочисленных случаях использования уязвимого положения ЛГБТ, обусловленного доминированием гомофобных и трансфобных настроений в таджикском обществе. Сотрудники милиции угрожали раскрыть информацию о сексуальной ориентации или гендерной идентичности ЛГБТ-лиц их семьям, соседям или работодателям и вымогали у них деньги в обмен на сохранение тайны».

По словам нашего респондента, как правило, представители ЛГБТ сообщества вынуждены скрывать свою ориентацию, придерживаясь принятых в обществе правил.

- Геи в Таджикистане стараются не выделяться среди других: они женятся, у них рождаются дети, они примерные семьянины, каждый день ходят на работу, нередко занимают серьезные должности, но при этом продолжают тайком встречаться с мужчинами.

Куда идти за помощью?

Правозащитник и представитель ЛГБТ-сообщества из Таджикистана Ислом Ализода, который был вынужден уехать за пределы республики, говорит, что те гомосексуалы, которые не могут позволить себе вести двойную жизнь, вынуждены покидать страну.

- Далеко не каждый гей согласен всю жизнь обманывать свою будущую жену, своих будущих детей и родственников, - говорит он. – Но общество и особенно семья требует быть таким, как все. Если ты не соглашаешься на обман, у тебя два выхода: быть здесь объектом для постоянных унижений, рисковать своей безопасностью или уезжать из страны.

При этом, по его словам, далеко не все представители ЛГБТ-сообщества грезят о том, чтобы уехать на Запад, где они могут чувствовать себя в безопасности.

- Как правило, когда в Таджикистане поднимается тема ЛГБТ, всем кажется, что мы только и мечтаем уехать в качестве беженцев, но это не так! Быть беженцем, даже в самой развитой стране, – это очень тяжело, и мало кто решается на такой шаг, - рассказывает он.

Ализода объясняет, что добиться справедливости в республике представители ЛГБТ-сообщества даже не пытаются.

- Открытых организаций, которые занимались бы проблемами ЛГБТ, в Таджикистане не существует, - говорит он. – Есть организации, которые работают с уязвимыми группами населения, начиная от пенсионеров и заканчивая бездомными, и в этот большой компонент они включают и представителей ЛГБТ. Например, я знал три такие организации, но я не уверен в том, что они не контактируют с правоохранительными органами. Нет такой уверенности и у других, поэтому за помощью к ним люди стараются не обращаться из-за страха перед милицией. Ну а мысль идти за помощью к самим милиционерам, думаю, ни у одного таджикского гея не возникнет даже в самом страшном сне.

А как же ВИЧ/СПИД?

По словам наших респондентов, когда милиционеры задерживают представителей ЛГБТ-сообщества в Таджикистане, они действительно ссылаются на то, что гомосексуалы входят в группу риска заражения венерическими заболеваниями, в том числе и ВИЧ/СПИД. Это мнение поддерживается и во многих других странах мира. Например, до 2015 года в США в течение 33 лет для гомосексуалов действовал пожизненный запрет на донорство крови, мотивированный риском передачи ВИЧ-инфекции. Два года назад этот запрет частично отменили.

В Таджикистане данных о том, какое количество инфицированных ВИЧ/СПИД приходится на сексуальные меньшинства, в открытом доступе нет. В Республиканском центре по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД такую информацию пообещали предоставить только по письменному запросу. Что мы и сделаем в ближайшем будущем.

С тем, что ЛГБТ входят в группу риска, Ализода тоже согласен. Но он отмечает, что существование специального учета, наоборот, усугубляет ситуацию, потому что люди боятся обращаться к медикам, в центры ВИЧ/СПИД, а также в другие организации, которые занимаются этими проблемами, опасаясь раскрытия статуса.

- В нашей стране сексуальная ориентация по закону не может стать причиной преследования, - говорит Ализода. – Поэтому под борьбой с распространением заболеваний правоохранительные органы часто скрывают совсем другое – нарушение прав граждан. И это прикрытие они применяют только для внешнего мира, потому что внутри страны их действия в отношении ЛГБТ большая часть общества негласно поддерживает. Потому что многие люди в нашей стране до сих пор думают, что геи – преступники, что геями не рождаются, а становятся, что геи – исключительно западное явление и уж точно они не имеют таких же человеческих прав, как и остальные члены общества.