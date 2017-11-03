Договор об установлении породнённых связей столиц Таджикистана и Туркменистана был подписан 2 ноября председателями города Душанбе Рустамом Эмомали и Ашхабада – Шамухамметом Дурдылаевым.
Документ был подписан по итогам таджикско-туркменских переговоров, состоявшихся в рамках официального визита главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Таджикистан.
Первый договор о дружбе был подписан еще в августе 1966 года с городом Лусака, расположенным в далёкой Замбии.
Как сегодня выглядит Ашхабад, город с которым 2 ноября породнился Душанбе.
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