По итогам заседания Совета глав правительств СНГ принято Заявление глав правительств государств СНГ о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия международным картелям, сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ. Заседание состоялось сегодня в Ташкенте, в ходе которого обсужден широкий круг вопросов интеграционного взаимодействия стран Содружества.

В частности, Совет глав правительств отметил, что предусмотренные Договором о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года механизмы разрешения торговых споров являются наиболее эффективным инструментом взаимовыгодного урегулирования разногласий между сторонами по вопросу выполнения своих обязательств по этому Договору. Главы правительств считают дальнейшее устранение торговых барьеров между сторонами Договора необходимым условием для экономического роста государств – участников Договора и развития взаимной торговли.

Также на заседании были подписаны Соглашение об обмене информацией, необходимой для определения и контроля таможенной стоимости товаров в государствах СНГ, Протоколы о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ и в Соглашение о гармонизации требований к дополнительному обучению и профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков государств СНГ, Соглашение об обмене информацией в рамках Содружества в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием.

Кроме этого, Совет принял решение об обеспечении правительствами государств Содружества финансирования работ и других необходимых мер по подготовке, проведению национальных переписей населения раунда 2020 года в государствах СНГ и подведению их итогов, утвердил Концепцию сотрудничества государств СНГ в области мелиорации земель и План первоочередных мероприятий по ее реализации. Были также утверждены Концепция сотрудничества государств СНГ в области нефтегазового машиностроения и План первоочередных мероприятий по ее реализации.

На заседании был также рассмотрен ряд организационных и бюджетно-финансовых вопросов. В частности, Совет назначил заместителем Руководителя Антитеррористического центра государств – участников СНГ генерал-майора Сергея Дудко (Республика Беларусь).