Сирийские войска и их союзники полностью освободили город Дейр-эз-Зор от банд террористов из группировки "Исламское государство". Об этом говорится в заявлении военного источника, которое передало в пятницу агентство SANA, сообщает ТАСС.

"Сирийская армия восстановила безопасность и стабильность на всей территории Дейр-эз-Зора, уничтожив последние оплоты террористов ИГ в городе", - отмечается в заявлении.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека, это последний город Сирии, находившийся под контролем ИГ.

Подтверждения со стороны сирийских властей пока не поступало. Reuters со ссылкой на источник в сирийской армии передает, что в городе остались небольшие разрозненные группы исламистов.

Наступление на Дейр-эз-Зор началось 18 октября. Город находился под контролем ИГ с 2014 года.

Борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека. По информации Reuters, с начала 2017 года погиблиболее 130 россиян. По данным Минобороны России, за два года российской операции в Сирии погибли около 40 военных.