Этот спикер форума G5 может стать примером для всех начинающих бизнес-леди Таджикистана! За годы работы во всемирно известных организациях, Зебуннисо Солиева смогла стать не только профессионалом своего дела, но и открыла собственный отель, стала тренером по йоге и естественному оздоровлению! О пяти инсайтах для успешного старта узнаем лично от владельца «Армон Апарт Отель» уже 11 ноября в здании РТСУ.

11 ноября в здании Российско-Таджикского (славянского) университета пройдет бизнес-форум G5. Пять спикеров, успешных предпринимателей из Таджикистана расскажут о нелёгком пути к победе, поделятся актуальными знаниями и советами, вдохновят вас на новые цели и на их достижение.

Забронировать билеты можно на сайте http://g5.startup.tj, либо по телефонам: +992 900 33 55 55; +992 987 88 55 55