Компания Tcell и Tajсеть запускают совместную акцию, где первым покупателям, при покупке смартфона iPhone 8 или iPhone 8 Plus, бесплатно предоставляется 60 гигабайт мобильного интернета от компании Tcell.

iPhone 8 и iPhone 8 Plus доступны в серебристом, золотистом и цвете «серый космос». Смартфоны представлены в двух модификациях: на 64 и на 256 ГБ.

Приобрести смартфоны можно в Центрах обслуживания компании Tcell по адресу: «Tcell Plaza» и «Рудаки 91».

iPhone 8 — смартфон нового поколения от Apple, имеющий стеклянный корпус, поддержку беспроводной зарядки по стандарту Qi, дисплеи 4,7 с разрешением 1334x750 и с поддержкой технологии True Tone, шестиядерный процессор A11 Bionic. Оптическая стабилизация изображения, одна 12-мегапиксельная камера, стереодинамики и укрепленное стекло. У iPhone 8 Plus дисплей 5,5 дюйма с разрешением 1920х1080 пикселей. В двойной камере iPhone 8 Plus появился новый режим съемки портретов. С помощью нейронных сетей смартфон изучает свет на кадре и адаптирует цвета для красивых портретов.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий.

AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира.

Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.