11 ноября в РТСУ одним из спикеров на бизнес-форуме G5 StartUp Forum будет выпускник знаменитой Лондонской Школы экономики и политических наук, соучредитель МДО «Алиф Сармоя», портала Somon.tj и ООО «Пешрафт» - Абдулло Курбонов. Тема его выступления: «Алиф Сармоя-принципы ведения бизнеса».

Не пропустите. 11 ноября в здании Российско-Таджикского (славянского) университета пройдет бизнес-форум G5. Пять спикеров, успешных предпринимателей из Таджикистана расскажут о нелёгком пути к победе, поделятся актуальными знаниями и советами, вдохновят вас на новые цели и на их достижение.

Забронировать билеты можно на сайте http://g5.startup.tj, либо по телефонам: +992 900 33 55 55; +992 987 88 55 55