Одним из спикером на бизнес-форуме G5 StartUp Forum выступит учредитель группы компаний «55 Group», директор Клуба Молодых Предпринимателей Таджикистана, человек, интенсивно занимающийся развитием предпринимательства как в нашей стране, так и за рубежом -Дилшод Джураев. На форуме он поделится кейсами, которые были пройдены им за 10 лет предпринимательской деятельности и расскажет о том, что представляет из себя бизнес в стиле «55Group».

Не пропустите. 11 ноября в здании Российско-Таджикского (славянского) университета пройдет бизнес-форум G5. Пять спикеров, успешных предпринимателей из Таджикистана расскажут о нелёгком пути к победе, поделятся актуальными знаниями и советами, вдохновят вас на новые цели и на их достижение.

Забронировать билеты можно на сайте http://g5.startup.tj, либо по телефонам: +992 900 33 55 55; +992 987 88 55 55