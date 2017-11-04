АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 4-5 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

- 4 ноября в Ташкенте пройдет 51-е заседание Электроэнергетического совета СНГ. Участники обсудят ход подготовки энергосистем к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

- 4 ноября в 17:00 на Центральном стадионе города Гиссара начнется финальный матч Кубка АФК-2017 между таджикским «Истиклолом» и иракским клубом «Эйр Форс».

- 4 ноября в ресторане OK.BAR пройдет Whisky Party. Начало в 20 часов

- 5 ноября в комплексе «Наврузгох» состоятся конные скачки в честь 23-ей годовщины Конституции Таджикистана. Начало в 15 часов

- 5 ноября в Спорт-баре «Истиклол» пройдет розыгрыш для участников акции «5 путевок в Италию на матч Ювентус – Барселона». Начало в 13 часов

- 5 ноября в Кукольном театре состоится спектакль « Маленький принц». Премьера состоится в 12 часов. Билеты в кассе театра.

- 5 ноября в ресторане Panorama RestaurantClub пройдет «KID's – PARTY» для детей от 3 до 10 лет. Стоимость билета - 30 сомони. Начало в 12 часов

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 НОЯБРЯ

1946 - В Париже образована ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

1948 – «Тигровая балка» объявлена государственным заповедником.

1977 – Таджикистан впервые посетила делегация Организаций Объединенных наций

1992 – в результате подрыва железнодорожной магистрали, по которой осуществлялась доставка продовольствия в Таджикистан, Душанбе и Центральные районы республики оказались в блокаде, которая продолжалась 39 дней

1998 - Группировка полковника Махмуда Худойбердыева совершила нападение на Ленинабадскую область.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ –5 НОЯБРЯ

1929 – Открыто движение по автодороге Душанбе – Куляб.

1929 - Открылся Душанбинский аэропорт.

1948 - Открылся II съезд архитекторов Таджикистана.

1964 - В Душанбе открылся памятник основоположнику таджикско-персидской классической литературы Абуабдулло Рудаки.

1964 - В Душанбе открылся первый в республике панорамный кинотеатр им.А.Джоми

2007 - В РТ появилась первая клавиатура на таджикском языке.

2008 - Запущен третий агрегат Сангтудинской ГЭС-1.

2008 - В ГБАО запущена самая мощная в регионе малая ГЭС «Шинг».

2016 - Эмомали Рахмон запустил в Гиссаре «Таджикский металлургический комбинат».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 4 НОЯБРЯ

1918 года – родилась Заслуженный работник культуры Таджикистана Таджиниссо Гафурова.

1928 года – родился профессор Баён Рахимов

1937 года – родилась философ, профессор Фируза Турсунзаде.

1950 года - родилась актриса театра Асалбегим Саодатова

1954 года – родился журналист Сардори Рахдор

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 НОЯБРЯ

1911-1970 года – родился доктор философских наук, профессор Алоуддин Баховаддинов

1917 года – родился доктор медицинских наук, профессор Юно Додхоев.

1924 года – родился ученый-историк, академик Ахрор Мухторов.

1930 – 1990 года – родился журналист Бузургхон Олимов

1944 года – родился доктор философских наук, профессор Мухаммадкул Хазраткулов

1952 года – родился писатель Джонибек Акобиров.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 3-8, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 16-21 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 11-16 тепла (в районе Дехавз 6-8 тепла).

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 23-28 тепла, в предгорьях ночью 4-9 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -3+2, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью 7-12 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах слабый дождь. Ветер западный 3-8 м/с, местами мгла. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 15-20 тепла.

По Худжанду – Переменная облачность, слабый дождь. Ветер западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 17-19 тепла.

По Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 26-28 тепла.

По Хорогу – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 17-19 тепла.

По Душанбе – Переменная облачность, без осадков, мгла. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 24-26 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 20-25 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью -1+4, днем 11-16 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами мгла. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -2+3, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью 6-11 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, местами мгла. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 15-20 тепла.

По Худжанду – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 17-22 м/c. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 20-22 тепла.

По Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 27-29 тепла.

По Хорогу – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 20-22 тепла.

По Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 25-27 тепла.