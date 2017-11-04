ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 НОЯБРЯ
День Конституции Республики Таджикистан.
1994 - На Всенародном референдуме принята первая Конституция суверенной Республики Таджикистан. Эмомали Рахмон избран президентом РТ.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 НОЯБРЯ
1922-1991 года – родился журналист Нишон Хамрох
1923 года – родилась государственный деятель Низорамо Зарифова.
1925-1995 года – родилась балерина, первая Народная артистка СССР от Таджикистана Лутфи Зохидова.
1936 года – родилась доктор исторических наук, профессор Рохат Набиева.
1948 года – родился заслуженный артист Таджикистана Нурулло Абдуллоев
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью -1+4, днем 11-16 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами мгла. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -2+3, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью 6-11 мороза, днем 5-10 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в отдельных горных районах небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 15-20 тепла.
По Худжанду – Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/c. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 18-20 тепла.
По Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 26-28 тепла.
По Хорогу – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 17-19 тепла.
По Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 24-26 тепла.
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