АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 7 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

- 7 ноября в театре имени Лохути состоится театральный вечер в честь Дня таджикского театра и 60-летия Народной артистки РТ Марьям Исоевой. Начало в 17.30

- 7 ноября в поселке Туда в Гиссарском районе будет открыт монумента воинам-красноармейцам.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ –7 НОЯБРЯ

День таджикского театра.

1929 – Открылся первый таджикский профессиональный театр – ныне Государственный академический театр драмы имени А.Лахути.

1929 – Приступил к работе Душанбинский полиграфкомбинат.

1937 - Открылся Таджикский государственный русский драматический театр им. В. Маяковского.

1959 - Приступила к работе Душанбинская телестудия.

2001 - В Душанбе состоялось официальное открытие дипломатической миссии Французской Республики в РТ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 7 НОЯБРЯ

1414-1492 года – родился поэт и ученый Абдурахман Джами.

1917-1997 года – родился ученый-фольклоровед, поэт, профессор Вохид Асрори.

1917-1995 года – родился журналист Назаршо Исломов

1930 года – родилась певица, Народная артистка Таджикистана Муслима Бакиева.

1933 года – родился географист Чунайдулло Исматов

1934 года – родился ученый-философ, директор института философии и права АН РТ академик Мусо Диноршоев

1937 года – родился актёр и режиссёр Хабибулло Абдураззоков

1940 года – родился поэт, государственный деятель Усмон Назир (Оташ).

1950 года – родился диктор Абдурашид Хучамкулов

1951 года – родился писатель Абдурофеъ Рабиев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью -1+4, днем 11-16 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью -2+3, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью 6-11 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в отдельных горных районах небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 15-20 тепла.

По Худжанду – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/c.Температура: ночью 8-10 тепла, днем 17-19 тепла.

По Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 25-27 тепла.

По Хорогу – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 18-20 тепла.

По Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 23-25 тепла.