ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке, в результате которого погибли восемь человек. Об этом сообщает NBC со ссылкой на заявление группировки. В нем говорится, что «нападавший является одним из воинов халифата». Впрочем, отмечает NBC, члены «Исламского государства» не привели ни одного доказательства того, что организация руководила атакой 29-летнего Сайфулло Саипова, пишет «Фергана».

Ранее сам террорист заявлял, что был «вдохновлен» деятельностью ИГИЛ. Рядом с грузовиком, который Саипов использовал для нападения, он оставил записку на арабском языке, которую можно перевести как «ИГИЛ навсегда». В его телефоне были найдены ролики «Исламского государства» с убийствами заложников и инструкциями по изготовлению взрывчатки, а также снимки лидера организации Абу Бакра аль-Багдади.

Газета The New York Times отмечает странности с заявлением ИГИЛ об ответственности за теракт. Его, вопреки обыкновению, выпустили не в первые 24 часа после нападения, а значительно позже. Кроме того, заявление распространили посредством еженедельной рассылки, а не через связанное с ИГИЛ информагентство Amaq, которое обычно используют для подобных сообщений. Наконец, пишет издание, ИГИЛ отступила от своей практики не брать ответственность за теракт, когда обвиняемый находится под стражей.

Источники NYT в правоохранительных органах сообщили, что в ходе расследования федеральные власти уделяют повышенное внимание свадьбе в городе Форт Майерс (штат Флорида), которую в августе 2015 года посетил Саипов. Ранее издание писало, что это была свадьба человека, за которым ФБР установила слежку из-за его возможных связей с террористами. В нынешней статье NYT сказано, что человек, за которым следило ФБР, присутствовал на свадьбе (был ли это жених, не уточняется). В то же время, в статье указано, что женихом был шурин Саипова, а невестой – девушка из Узбекистана, чья семья жила в Форте Майерс.

2 ноября сообщалось, что в ходе расследования сотрудники ФБР разыскивали и позднее нашли друга Саипова, 32-летнего выходца из Узбекистана Мухаммадзоира Кадирова (Mukhammadzoir Kadirov). В каком качестве он проходит по делу, пока неясно. Однако Кадиров уже выступил с заявлением, в котором осудил теракт, назвав его «неприемлемым». Он также подчеркнул, что страдает из-за этой трагедии, как и другие члены мусульманской общины, «полностью отвергающие действия Саипова». Члены семьи Кадирова сообщили, что он был скорее знакомым, чем другом Сайфулло, и что они встречались, когда работали водителями UBER.

Также была допрошена жена террориста Нозима Одилова (пара жила в Патерсоне, штат Нью-Джерси, и воспитывала троих детей). Она сотрудничает со следствием и наняла себе адвоката. В Узбекистане сотрудники ташкентской милиции допросили отца, мать и младшую сестру Саипова.

Напомним, 31 октября Саипов сбил на арендованном им в Нью-Джерси автофургоне несколько десятков человек в центре Нью-Йорка. Восемь из них погибли, по разным данным, от 12 до 15 получили серьезные травмы. Саипов выскочил из фургона, когда тот врезался в школьный автобус, и ходил по проезжей части, размахивая пистолетами: один был пневматическим, другой - для игры в пейнтбол. Полицейский, находившийся по вызову в соседней школе, услышал о наезде на людей, выбежал на улицу и открыл огонь по злоумышленнику, ранив Саипова в живот. Террориста доставили в больницу и прооперировали.

Первого ноября в федеральном суде Манхэттена состоялись предварительные слушания по данному делу. Саипову предъявили обвинения в финансовой поддержке «Исламского государства», уничтожении автотранспортного средства и насилии, повлекшем гибель восьми человек.