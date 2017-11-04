На границе России с Казахстаном на пограничном пункте «Аксарайский» с поезда, следовавшего из Москвы в Душанбе, сняли более 100 граждан Таджикистана. Как сообщают СМИ, пограничники не выпустили таджикских пассажиров с территории России за нарушение миграционного законодательства.

Портал «Астрахань 24» сообщает, что к ним в редакцию обратились граждане Республики Таджикистан, которые ехали в поезде сообщением Москва – Душанбе. 2 ноября в 20:30 в пункте пропуска «Аксарайский», по их словам, граждан Таджикистана сняли с поезда, собрали документы и оставили до выяснения всех обстоятельств.

«В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области сообщили, что сотрудники ведомства выявили в поезде более 90 нарушителей российского миграционного законодательства. Из них 59 человек нарушили режим и сроки пребывания на территории России, они были переданы правоохранительным органам для принятия процессуального решения», - сообщает астраханский портал.

По его данным, документы остальных граждан вызвали у пограничников сомнения в законности их получения. «При проверке установлено, что они также являются нарушителями миграционного законодательства и в ближайшее время в отношении них будут приняты процессуальные решения», - сообщает российское СМИ.

Как сообщили «АП» в посольстве Таджикистана в России, с поезда сняли не более 90 граждан Таджикистана, а 115. «Мы на связи с нашими гражданами, выясняем все обстоятельства», - сообщил официальный представитель таджикского посольства в РФ Сарвар Бахти.