Вопросы сотрудничества Таджикистана с Европарламентом обсуждены в Душанбе на встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмона с депутатами Европейского парламента под руководством Иветы Григуле. Встреча прошла 3 ноября.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества Таджикистана с Европейским парламентом, вопросы развития межпарламентского сотрудничества и итоги шестого заседания межпарламентского Комитета Европейского союза и Республики Таджикистан, сообщает пресс-служба президента РТ.

Эмомали Рахмон, отметив Европейский союз в качестве одного из важных партнеров Таджикистана на международной арене, выразил удовлетворение нынешним уровнем многосторонних отношений.

Стороны, обозначив социально-экономический, гуманитарный, культурный, политический и сектор безопасности одними из перспективных направлений сотрудничества, обменялись мнениями относительно неиспользованных возможностей в таких сферах, как здравоохранение, образование, развитие сельских районов, а также производственные отрасли экономики, включая энергетику, транспорт и сельское хозяйство.

Было подчеркнуто, что Таджикистан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Европейским парламентом, в таких вопросах, как совершенствование парламентаризма, верховенства закона, прав человека и дальнейшего продвижения демократических реформ.

В ходе встречи стороны уделили особое внимание вопросам содействия ЕС Таджикистану в реализации Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года и многолетней индикативной Программы Европейского союза на период до 2020 года.

Была отмечена важность практической реализации нового Международного десятилетия «Вода для устойчивого развития» и «Обновленной европейской стратегии для Центральной Азии» для региона.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы совместной борьбы с глобальными угрозами и вызовами и укрепление таджикско-афганской границы, а также продолжение сотрудничества с программами БОМКА и КАДАП.