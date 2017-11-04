В Душанбе состоялся Третий Национальный форум по Верховенству закона в Республике Таджикистан. По его итогам готовится текст декларации, в которую войдут предложения участников форума по совершенствованию законов и обеспечения защиты прав и свобод граждан.

В рабочих группах обсуждались вопросы совершенствования национального законодательства и правоприменительной практики в сфере юстиции. О том, что участники рекомендуют изменить в законодательстве страны.

Процесс законотворчества должен быть прозрачным

Прозрачность законодательного процесса, совершенствование законодательства, влияние глобализации на развитие законодательства, правовое просвещение и правовая культура в современных условиях были основными темами первой рабочей группы.

«В современных условиях глобализации, финансового и экономического кризиса, эскалации региональных и цивилизационных противоречий, наиболее важным средством защиты государственного суверенитета, построения гражданского общества, устойчивости правового государства и защиты интересов народа Таджикистана является правильное, системное и соответствующее общечеловеческим ценностям и национальным интересам проведение правовой политики государства», - отметил Холикзода Абдуманон, первый замминистра юстиции.

Первая группа разработала несколько рекомендаций по улучшению правовой политики Республики Таджикистан, в их числе – доступность для широких масс разрабатываемых законопроектов проектов путем их опубликования в СМИ и интернете, устранение противоречий, как в самих законах, так и их соответствия с Конституцией РТ. В связи с невозможностью реализации в жизнь некоторых законов и законодательных актов, предлагается провести полный их мониторинг и экспертизу для выявления проблемных пунктов и в дальнейшем их устранения.

Нужны независимые адвокаты и судмедэксперты

Доступ к правосудию как конституционной гарантии защиты прав человека обсудила рабочая группа под руководством заместителя министра юстиции Хакима Мирсайзода.

Как он отметил, доступ к правосудию является ключевым правом для обеспечения всех прав человека и гражданина. Он включает в себя ряд вопросов: обеспечение бесплатной юридической помощи, квалифицированных юридических услуг, высококвалифицированной и независимой судебной экспертизы и исполнения судебных решений.

2 июля 2015 года правительством РТ была утверждена Концепция оказания бесплатной правовой помощи населению, направленная на создание системы бесплатной первичной и вторичной юридической помощи и принятия Закона РТ «О юридической помощи». В продолжение реформы в 2015 году был принят новый Закон Республики Таджикистан «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», в котором, однако, эксперты усматривают ряд проблемных положений. Также принимаются меры по образованию независимой государственной структуры в области судебно-экспертной деятельности и внедрению негосударственных независимых экспертиз на основании лицензии.

Вместе с тем доступ к правосудию не может быть обеспечен без достижения конечной цели правосудия - исполнения судебных решений. Как отмечалось в группе, некоторые проблемы исполнения судебных решений все еще остаются нерешенными: материально-техническое обеспечение исполнительного производства, отсутствие действенных механизмов реализации некоторых положений законодательства об исполнительном производстве, несоответствие количества судебных исполнителей объему работы по принудительному исполнению исполнительных документов и т. д.

Группа вынесла следующие рекомендации: отменить государственную аккредитацию адвокатов, облегчить их доступ к уголовным делам, увеличить количество судебных исполнителей. Также были предложены другие меры для укрепления института адвокатуры, обеспечения независимости адвокатуры и адвокатской деятельности.

Ряд рекомендаций касается совершенствования института исполнительного производства и эффективного исполнения судебных актов, какие меры необходимо осуществить по образованию независимой государственной экспертной структуры, не подверженной ведомственному влиянию, какие предпосылки необходимы для внедрения негосударственных независимых экспертиз, действующих на основании лицензии.

Свобода бизнесу

Директор Национального центра законодательства при президенте РТ Махмад Рахимзода, который возглавил группу «Право и экономика - обеспечение верховенства права и благоприятной деловой среды», обратил внимание участников на проблемы правового обеспечения свободы экономической и предпринимательской деятельности, законодательство о конкуренции и пути его совершенствования, правовой аспект банкротства - совершенствование или правовая неопределённость, инвестиционная деятельность и её правовое обеспечение в республике, нотариат в помощь бизнесу, внесудебные формы защиты прав и законных интересов предпринимателей.

Махмад Рахимзода отметил, что формирование современного и цивилизованного предпринимательства в экономическом пространстве является важнейшим стратегическим фактором устойчивого экономического развития и достижения достойного уровня жизнеобеспечения населения.

Он заявил, что в настоящее время состояние предпринимательства, вопросы конкурентоспособности и инвестиционной составляющей, темпы и масштабы развития бизнеса - недостаточны для удовлетворения потребностей общества и национальной экономики. Успешное развитие институтов различных форм собственности, установление экономически обоснованного и эффективного взаимодействия между ними невозможно без органов и организаций, удостоверяющих и подтверждающих имущественные и иные права. Такое взаимодействие в помощь бизнесу возможно через хорошо действующий механизм нотариата в стране. Другую озабоченность вызывает несовершенство механизмов регулирования предпринимательской деятельности, включая вопросы судебного и внесудебного разбирательства и т.д.

Данная группа предложила ряд рекомендаций, в числе которых принятие нового гражданского, жилищного, энергетического кодексов. Так и предлагается разработать кодекс предпринимателя.

В число вопросов, которые будут урегулированы новой редакцией кодексов, входят так называемые необычные объекты гражданских прав – дехканские хозяйства, право пользования земельным участком, слоган, пользование интернетом, ведение блога и так далее.

Было отмечено, что появление интернета, его использование ставит перед гражданским правом серьезные концептуальные вопросы. Было отмечено, что гражданские правовые отношения, которые происходят в виртуальном пространстве, появление криптовалюты порождают большие вопросы, которые нуждаются в правовом регулировании.

Какая альтернатива тюремному заключению?

Гуманизация уголовного законодательства, уголовно-правовые аспекты ювенальной юстиции, проблемы исполнения уголовных наказаний стали главными темами обсуждения рабочей группы под руководством Барно Саидвализода, начальника правового управления Исполнительного аппарата президента.

«Тщательно продуманная и разумно осуществляемая уголовная политика является необходимым условием эффективного функционирования экономической, идеологической и социальной политики государства», - сказала она во вступительном слове.

В свете этого заслуживает внимания разработка подходов и внедрение так называемых примирительных и компенсационных средств деятельности уголовной юстиции, внедрение ювенальной юстиции, развитие деятельности мировых судей и других направлений «щадящего» правосудия. В этих целях концептуального осмысления требуют такие направления уголовной политики, как: гуманизация уголовного законодательства в отношении лиц, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести, социально нуждающихся лиц – беременных женщин или женщин, имеющих несовершеннолетнего ребенка, несовершеннолетних и лиц, совершивших преступления в преклонном возрасте.

Участники группы предложили частичное замещение органов уголовной юстиции иными юридическими органами, не относящимися к данной категории.

Были предложены также право на реституцию, на компенсацию со стороны государства (в случае, когда ее в полном объеме невозможно получить от правонарушителя), право на социальную помощь, оказание необходимой материальной, медицинской, психологической и социальной помощи жертве преступления.

Ряд предложений касался ресоциализации преступников - не допущения излишнего «клеймения» лиц, преступивших закон, чтобы избежать формирования у них комплекса «преступной личности», «изгоя общества».

Группа активно обсуждала вопросы альтернативных видов наказания, создания и применения правовых норм уголовного, уголовно-процессуального исполнительного и оперативно-розыскного права, устанавливающих криминализацию и пенализацию, а когда нужно - декриминализацию и депенализацию деяний, а также посредством определения круга допустимых мер - средств и форм противодействия преступности.

О правах человека

Вопросы совершенствования механизмов и процедур по выполнению международных обязательств в области прав человека обсуждались в рабочей группе под руководством Уполномоченного по правам человека Зарифа Ализода.

Как он рассказал, во исполнение рекомендаций органов ООН, на основании Второй декады ООН по образованию в области прав человека Правительством РТ 3 декабря 2013 года была принята Госпрограмма образования в области прав человека, в соответствие с которой при Омбудсмене создан Методически-координационный совет из числа представителей государственных органов. Распоряжением президента от 7 июня 2017 года был принят Национальный план действий по выполнению рекомендаций государств-членов Совета ООН согласно процедуре УПО на 2017-2020 годы, которое предусматривает среди прочего разработку и принятие Национальной Стратегии РТ в сфере защиты прав человека до 2025 года. План действий также предусматривает осуществление скоординированных мероприятий по реализации рекомендаций органов ООН по вопросам гендерного равенства, создана рабочая группа, в которую входят представители государственных органов, ответственных за реализацию отдельных аспектов обеспечения и продвижения гендерного равенства.

Участники этой группы приняли рекомендации о процессе коммуникации по индивидуальным жалобам и выполнения соображений Комитетов ООН по правам человека, о мониторинге выполнения мероприятий в рамках принятых национальных планов действий, улучшению координации деятельности государственных органов и институтов гражданского общества в процессах выполнения международных обязательств в области прав человека.

Кроме этого, предложено разработать и принять всеобъемлющую национальную Стратегию в области прав человека в целях дальнейшего применения системного и комплексного подхода к поощрению и защите прав человека при полном участии гражданского общества.

Обсуждение продолжается

Как отметил министр юстиции Рустам Шохмурод, принятие рекомендаций продолжается и после завершения форума. На их основе будет подготовлен текст декларации, который опубликуют на сайте министерства.

Проведение Национального форума было приурочено ко дню Конституции Республики Таджикистан.

Национальный форум по Верховенству закона является единственной платформой, которая объединяет всех юристов страны для установления приоритетов и выработке предложений по продвижению верховенства закона и доступа к правосудию в Республике Таджикистан.

Организаторами Национального форума являются Правительство Республики Таджикистан и министерство юстиции при поддержке Программы развития ООН в Таджикистане и Филиала Ассоциации «ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшен» в Таджикистане при финансовой поддержке Швейцарского офиса по развитию и Сотрудничеству.