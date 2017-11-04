Более 100 человек были сняты с поезда по направлению Москва-Душанбе в пограничном пункте «Аксарайский». В настоящее время часть из них уже отпущены.

По данным посольства Таджикистана в России, часть таджикских граждан, снятых с поезда в Астраханской области, уже отпущены. В отношении оставшихся составляются протоколы.

«Как выяснилось, российские пограничники поставили под сомнение действительность справок о возвращении в Таджикистан, которые были на руках граждан, потерявших документы или чьи загранпаспорта были просрочены. Мы сейчас выясняем обоснованность задержания наших граждан и правомерность действий российских пограничников. Также проверяем все справки, выданные нашим гражданам», - сообщил «АП» официальный представитель посольства Таджикистана в России Сарвар Бахти.

Напомним, вечером 2 ноября с поезда, следовавшего из Москвы в Душанбе, были сняты 115 граждан Таджикистана. Как сообщали российские СМИ, из них 59 человек нарушили режим и сроки пребывания на территории России, они были переданы правоохранительным органам для принятия процессуального решения.

Документы остальных граждан вызвали у пограничников сомнения в законности их получения. «В отношении них будут приняты процессуальные решения», - сообщал портал «Астрахань 24».