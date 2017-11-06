Ёсуман Исмонзода и Манижа Тошболтаева, две таджикские девочки – "калькуляторы", которые прославились своим молниеносным счетом в уме на российском телешоу "Удивительные люди", стали победительницами международной олимпиады по ментальной арифметике, сообщает Радио Озоди.

Ёсуман и Манижа стали обладательницами первых мест олимпиады "GeniusKid-2017", которая состоялась в Москве. Участниками мероприятия были 250 детей из 11 стран.

Рустам Багаутдинов, руководитель Абакус-центра, сказал 5 ноября в беседе с Радио Озоди, что обе девочки показали на олимпиаде свои необычайные способности и одержали победу.

Помимо призов и подарков, Ёсуман получила право участия в следующем этапе конкурса "Ментальная арифметика", который пройдет в декабре этого года в Южной Африке.

Манижа Тошболтаева сказала в беседе с Радио Озоди, что до последнего не верила в свою победу на олимпиаде "GeniusKid-2017".

В октябре обе девочки поразили своими способностями участников и зрителей телешоу "Удивительные люди" на канале "Россия-1": Манижа измерила на глаз скорость движущегося автомобиля, а Ёсуман за две минуты решила пример, в котором были собраны 100 чисел. Восторженная публика стоя аплодировала уникальным способностям девочек.