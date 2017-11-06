Житель Воронежской области выиграл 506 млн рублей в лотерее "Русское лото", установив тем самым рекорд - выигрыш стал самым крупным за всю историю России, сообщает ТАСС.

Об сообщается на официальном сайте компании-распространителя государственных лотерей "Столото".

"Джекпот "Русского лото" в размере 506 млн рублей разыгран. Победителем стал житель Воронежской области. Свой билет он купил в одной из местных розничных точек продаж", - говорится в сообщении.

Джекпот в размере 506 млн рублей был разыгран 5 ноября в 1204-м тираже "Русского лото". Победителя ждут в лотерейном центре, где он сможет оформить свой рекордный выигрыш.